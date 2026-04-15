Ast di Siracusa, lavoratori somministrati in protesta: “Senza rinnovo né risposte, chiediamo incontro a Schifani”

Protestano i lavoratori somministrati dell’Azienda Siciliana Trasporti, esclusi dal rinnovo delle missioni e oggi senza occupazione. I 25, impiegati fino a marzo nelle sedi di Modica, Siracusa e Catania, hanno inviato una lettera al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò per chiedere un incontro urgente.

La vicenda arriva dopo un confronto, avvenuto la scorsa settimana, tra organizzazioni sindacali e direzione generale dell’Azienda Siciliana Trasporti, durante il quale era stata individuata una possibile soluzione per garantire la continuità lavorativa: far smaltire le ferie arretrate al personale effettivo – con dipendenti che vantano in alcuni casi più di 100 giorni di arretrati – e mantenere in servizio i lavoratori somministrati in sostituzione.

Una proposta che però è stata bocciata dal Consiglio di amministrazione dell’azienda, facendo precipitare la situazione.

Fino a poche settimane fa erano 35 i lavoratori somministrati in tutta l’Isola: 12 a Modica, 9 a Siracusa, 4 a Catania e 10 a Palermo. Proprio questi ultimi, però, risulterebbero oggi inseriti in pianta organica e ancora operativi, mentre gli altri sono rimasti fuori, alimentando il malcontento e la sensazione di disparità di trattamento.

“I preposti hanno certificato che il personale in somministrazione è necessario – spiegano i lavoratori – sia per ridurre le trasferte sia per consentire al personale interno di usufruire delle ferie. Eppure ci troviamo davanti a una scelta incomprensibile”.

Nel mirino anche il ricorso al cosiddetto “noleggio a caldo”, ovvero l’utilizzo di mezzi con autista esterno, una soluzione che – secondo i lavoratori – aggraverebbe ulteriormente il paradosso: da un lato il mancato rinnovo dei contratti, dall’altro l’esternalizzazione del servizio.

Nella lettera inviata a Schifani e Aricò, i firmatari parlano apertamente di una situazione “grave” e di un’interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo anni di servizio. “In un solo giorno – scrivono – ci siamo ritrovati senza occupazione, privati della nostra dignità professionale e con le nostre famiglie in una situazione di profonda incertezza”.

I lavoratori sottolineano anche le rassicurazioni ricevute nelle scorse settimane da esponenti politici e sindacali, rimaste però senza seguito concreto. “Non possono esistere dipendenti di serie A e di serie B – aggiungono –. Se ci sono difficoltà, devono essere condivise e non scaricate solo su una parte dei lavoratori”.

Da qui la richiesta di un confronto diretto con il presidente della Regione, “senza intermediari”, per illustrare nel dettaglio la vicenda e individuare una soluzione che consenta il reinserimento lavorativo.