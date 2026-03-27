AST, tra risanamento e rilancio: da Siracusa parte la sfida per il futuro del trasporto pubblico in Sicilia

Siracusa al centro del percorso di rilancio dell’AST, l’Azienda Siciliana Trasporti. Nel corso di un incontro che ha visto la presenza del presidente dell’azienda Giuseppe Genovese, del presidente della IV commissione Ars Territorio e Ambiente, Giuseppe Carta, del sindaco di Siracusa Francesco Italia e di rappresentanti istituzionali e lavoratori, è stato tracciato il percorso per il futuro dell’azienda, tra esigenze di risanamento e prospettive di sviluppo.

Un passaggio che riguarda da vicino anche il territorio siracusano, dove il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale non solo per la mobilità scolastica, ma anche per i lavoratori e per il turismo.

“L’AST è un asset strategico –ha sottolineato il sindaco Italia – non solo per la mobilità, ma anche per il sociale e per lo sviluppo economico della provincia. La sfida non è soltanto risanare, ma rilanciare: un’azienda che non funziona non ha senso di esistere”.

Il punto di partenza resta il piano di risanamento, definito “difficile e doloroso” come ribadito a più riprese, ma necessario. Tuttavia, l’obiettivo dichiarato è andare oltre: costruire un’azienda moderna, efficiente ed ecocompatibile, capace di tornare a svolgere un ruolo centrale nel sistema dei trasporti regionali.

In questo senso, Siracusa rappresenta anche un modello. Il servizio urbano gestito dal privato ha infatti mostrato risultati concreti: aumento dei passeggeri, ampliamento delle tratte e introduzione di strumenti digitali come app e sistemi di monitoraggio in tempo reale. Un livello di servizio che viene indicato come riferimento anche per il futuro dell’AST.

Tra le priorità, anche la tutela del personale. “C’è un capitale umano che non va disperso – hanno sottolineato tanto il presidente Genovese, quanto deputato regionale Carta – e una prospettiva di continuità lavorativa, anche per gli interinali, che deve essere valorizzata”. Il rilancio dell’azienda passa infatti anche dalla stabilizzazione dei lavoratori, legata però alla crescita della flotta.

In quest’ottica, è già stata avviata una procedura per l’acquisto di 49 nuovi mezzi, passaggio ritenuto fondamentale per aumentare il fabbisogno di personale interno e ridurre il ricorso a soluzioni temporanee.

Non meno importante il tema delle tratte. Durante l’incontro è stata evidenziata la necessità di rafforzare i collegamenti a valenza sociale, come la tratta Città Giardino–Siracusa, che collega anche il parco Belvedere e garantisce mobilità a persone con difficoltà, inclusi utenti in carrozzina. Una linea che rischiava di essere soppressa e che invece sarà mantenuta.

Parallelamente, si guarda anche alla riorganizzazione complessiva del servizio, con la possibilità – prevista dopo un anno – di riacquisire alcune di quelle tratte che oggi vengono invece gestite da privati, mantenendo però un equilibrio tra gestione pubblica e qualità del servizio.

“L’AST deve tornare a essere un fiore all’occhiello della Regione Siciliana – hanno ribadito Genovese e Carta – un’azienda capace di garantire certezza delle corse, sicurezza per i lavoratori e un servizio moderno per i cittadini”.

Il percorso è avviato, ma resta complesso. La partita si gioca tra sostenibilità economica, innovazione e capacità amministrativa. E Siracusa, ancora una volta, si ritrova al centro di una sfida che riguarda l’intera Sicilia.