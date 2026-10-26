Aste immobiliari, a Siracusa il 69% delle vendite va deserto: prezzi ridotti fino al 58%

Attualità · Rapporto Lince

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Quasi sette aste immobiliari su dieci vanno deserte in provincia di Siracusa. È quanto emerge dal rapporto relativo al periodo luglio-settembre 2026 pubblicato da Lince, servizio di analisi delle aste giudiziarie italiane, che evidenzia anche un altro dato significativo: gli immobili aggiudicati vengono acquistati a prezzi molto inferiori rispetto alla base iniziale.

Nel dettaglio, 101 delle 146 vendite all’asta rilevate nel Siracusano non hanno trovato acquirenti, pari al 69% del totale. Una percentuale superiore alla media nazionale, che nello stesso periodo si attesta al 65%.

Il divario più marcato riguarda però i prezzi di aggiudicazione. Secondo l’elaborazione di Lince, chi ha acquistato un immobile all’asta in provincia di Siracusa ha pagato, in termini mediani, il 58% in meno rispetto al primo prezzo base dello stesso bene. A livello nazionale, la riduzione mediana è invece del 25%.

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In altri termini, prendendo come esempio un immobile con un prezzo base iniziale di 100 mila euro, una riduzione del 58% corrisponderebbe a un’aggiudicazione a 42 mila euro. Si tratta di un esempio utile a comprendere l’entità dello scostamento, non del prezzo effettivo di uno specifico immobile.

Siracusa si colloca così al secondo posto tra le 47 province analizzate per distanza tra il prezzo di aggiudicazione e la prima base d’asta. Un risultato che segnala quanto possano incidere i successivi tentativi di vendita sul valore finale degli immobili.

I due indicatori descrivono aspetti differenti del mercato delle aste giudiziarie. Da un lato, l’elevata percentuale di vendite deserte mostra la difficoltà di trovare acquirenti; dall’altro, il forte scostamento rispetto al prezzo iniziale evidenzia le condizioni alle quali si concludono le aggiudicazioni.

Va precisato che il 58% non rappresenta uno sconto applicato indistintamente a tutti gli immobili e non indica una diminuzione generale dei prezzi delle case in provincia. Il dato misura la riduzione mediana tra il primo prezzo base e quello effettivamente pagato per i beni aggiudicati inclusi nell’analisi.

Il rapporto è stato elaborato da Lince sulla base delle vendite pubblicate sul portale astegiudiziarie.it nel terzo trimestre del 2026. Nel complesso, i numeri collocano Siracusa tra i territori che presentano le maggiori criticità nel mercato delle aste immobiliari: più vendite deserte rispetto alla media italiana e aggiudicazioni a valori sensibilmente inferiori rispetto alle basi iniziali.