Atletica, due podi per la Pol. San Sebastiano di Melilli al Trofeo Città del Carrubo

Sport · Corsa

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Due podi e un quinto posto per la Polisportiva San Sebastiano al 7° Trofeo Città del Carrubo, disputato domenica a Rosolini in condizioni climatiche particolarmente impegnative, con temperature intorno ai 32 gradi e alta umidità.

Nei 5 chilometri, Maria Grazia Petronelli ha conquistato il secondo posto assoluto femminile, mentre Sebiana Faraci ha chiuso al terzo posto di categoria. Quinta posizione per Giuseppe Morello, protagonista di una buona prova nonostante non fosse ancora al meglio della condizione dopo un piccolo infortunio.

La giornata è stata anche occasione per lanciare un messaggio contro la violenza. Gli atleti hanno corso con una striscia di rossetto rosso sul viso, ribadendo l’importanza del rispetto e invitando a non restare indifferenti di fronte a episodi di violenza.

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La società ha infine rivolto un ringraziamento alla Eloro Running per l’organizzazione della manifestazione e agli sponsor che sostengono l’attività della Polisportiva.