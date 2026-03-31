Atletica, il 22 novembre si corre la VI StraFloridia

Il cuore del Siracusano si prepara a battere forte per il ritorno della grande atletica leggera. Il prossimo 22 novembre 2026, le strade di Floridia ospiteranno la VI edizione della StraFloridia e della StraFloridia Fast, un appuntamento ormai imprescindibile nel panorama podistico regionale e nazionale.

La manifestazione, organizzata con dedizione dalla ASD Floridia Running, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Bronze Label della FIDAL. Questo sigillo certifica non solo la qualità tecnica della competizione, ma anche il rispetto dei più alti standard organizzativi federali per le gare su strada.

Un appuntamento cruciale per le classifiche

L’edizione di quest’anno assume un valore agonistico di primissimo piano. La gara sarà infatti valida come 20ª prova del 31° Grand Prix Sicilia di Corsa Senior Master e come 10ª prova del 19° Grand Prix Provinciale Siracusa. Il passaggio da Floridia diventerà quindi un crocevia fondamentale per determinare i vertici delle classifiche di entrambi i circuiti per gli atleti in gara.

La formula dell’evento prevede un doppio format per rispondere alle esigenze di ogni atleta: la StraFloridia, competizione sul percorso classico, e la StraFloridia Fast, pensata specificamente per esaltare la velocità e la competitività pura. Questa scelta permette di ampliare la platea dei partecipanti, garantendo uno spettacolo agonistico su tutto l’arco della manifestazione.

Oltre l’aspetto puramente agonistico, la StraFloridia si conferma una vera festa dello sport capace di coinvolgere l’intera comunità locale, promuovendo i valori della salute e della partecipazione. Lo staff della ASD Floridia Running è già impegnato nella creazione di sinergie e sta studiando un evento collaterale speciale per permettere alla città di abbracciare calorosamente gli atleti che interverranno.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, gli interessati possono consultare il sito ufficiale www.asdfloridiarunning.it o i canali social della manifestazione.