Atletica paralimpica, l’Aspet Siracusa chiude la stagione a Jesolo: 31 medaglie, 24 d’oro

Sport · atletica

Si è chiusa a Jesolo la stagione 2026 dell’atletica leggera paralimpica, e la Polisportiva Aspet Siracusa ha partecipato all’ultimo appuntamento dell’anno. Nei giorni scorsi la città veneta ha ospitato una doppia finale nazionale: quella dei Campionati italiani di società e quella della Coppa Italia lanci.





I siracusani in gara

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Allo stadio Picchi l’Aspet si è presentata con cinque atleti e un tecnico, e tutti hanno gareggiato in entrambe le finali. Nei lanci, cioè disco, peso e giavellotto, sono scesi in pedana Elena Favaretto, atleta non vedente, Giuseppe La Rosa e Francesco Boccadifuoco. In pista hanno corso Maurizio Giustolisi, nei 200 e nei 400 metri, e Salvatore Aversa, nei 400 metri.

“Le gare sono andate bene per tutti i nostri ragazzi – dice il presidente Salvatore Nitto – Contavamo di avere la squadra al completo, ma una serie di infortuni e di decisioni dell’ultimo momento lo hanno impedito. Chi era presente a Jesolo ha fatto un buon lavoro e ha centrato i piazzamenti che mi ero prefissato prima della partenza, considerando proprio le assenze”. Nitto ringrazia il tecnico Giorgio Giacalone, “per aver coordinato i ragazzi in campo, e non solo in questa trasferta”





Lo sguardo è già al futuro: “Siamo già al lavoro per programmare la stagione 2027 – aggiunge il presidente – Speriamo di migliorare i risultati di quest’anno, ma con la certezza che saremo sempre presenti e daremo il massimo in ogni gara”





Le classifiche nazionali

Nella classifica nazionale dei Campionati italiani di società, la squadra maschile si è piazzata 11ª nella classifica assoluta su 42 squadre, 12ª in quella promozionale e 11ª in quella giovanile su 17 squadre. La squadra femminile è arrivata 12ª nell’assoluta su 25 squadre e 13ª nella promozionale.

Nella Coppa Italia lanci gli uomini hanno chiuso al 10° posto su 32 squadre, sia nell’assoluta sia nella promozionale. Le donne si sono classificate 12ª nell’assoluta su 17 squadre e 12ª nella promozionale su 18.

Le classifiche regionali

Nel Gran Prix Fispes Sicilia 2026 la squadra femminile è arrivata terza su tre squadre, sia nell’assoluta sia nella promozionale. La squadra maschile ha chiuso al quinto posto su otto squadre in entrambe le classifiche.





Il medagliere della stagione

Il bilancio dell’anno è di 31 medaglie: 24 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Ecco dove sono arrivate:

Campionati italiani indoor di Ancona: 4 ori;

Campionati italiani invernali di lanci di Ancona: 2 argenti e 1 bronzo;

Campionati italiani assoluti di Grosseto: 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi;

Campionato regionale estivo di Messina: 15 ori.