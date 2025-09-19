Atletico Siracusa, allenamento congiunto con il Cassibile

Terzo allenamento congiunto ieri pomeriggio per l’Atletico Siracusa, che ha incrociato i tacchetti con i giocatori del Cassibile, squadra di Prima Categoria. Dopo i buoni riscontri ottenuti con Noto e Canicattini, compagini di Promozione, i ragazzi del presidente Enrico Abbruzzo hanno tastato la loro condizione, anche stavolta, con una formazione di livello superiore. A 8 giorni dall’inizio del campionato di Seconda Categoria il tecnico Roberto Regina si dice soddisfatto dei progressi compiuti dai suoi calciatori.

“I ragazzi stanno assimilando le mie idee e questo – dice l’allenatore – mi dà molta fiducia per il futuro. Manca ancora qualcosa per essere al top ma, se devo essere sincero, in questi primi tre test mi sono piaciuti tutti, anche se qualcuno è stato utilizzato fuori ruolo. Dal punto di vista fisico, stiamo bene e lo dimostra il fatto che abbiamo sempre retto il campo. Con il Cassibile abbiamo giocato su buoni livelli per quasi l’intera durata della partitella”.

L’Atletico Siracusa non si ferma. Già domenica è in programma un nuovo test congiunto con la Primavera del Siracusa. Appuntamento alle 15 al campo Rg di via Piazza Armerina. Sarà un altro esame utile per valutare la condizione atletica di un gruppo che intende recitare un ruolo importante in campionato. A tal proposito, il debutto è previsto per sabato 27 settembre contro il Real Pachino. La gara si disputerà alle 18 a Cassibile, campo che quest’anno ospiterà le gare casalinghe dell’Atletico Siracusa.