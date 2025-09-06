Atletico Siracusa, concluso il ritiro precampionato di Ragalna

Ritiro alle pendici dell’Etna per preparare nel migliore dei modi un campionato in cui recitare un ruolo importante. L’Atletico Siracusa è tornato in sede dopo 4 giorni di intensi allenamenti a Ragalna tra parte atletica e tecnico-tattico. Doppi allenamenti quotidiani da lunedì 1 a mercoledì 3 e giovedì 4 seduta mattutina prima del rientro a Siracusa per proseguire la preparazione. Agli ordini del tecnico Roberto Regina, la compagine aretusea ha cominciato a correre e sudare per essere pronta per l’esordio del 28 settembre. Sarà la seconda stagione consecutiva Seconda categoria.

“Siamo stati accolti bene dall’Amministrazione comunale di Ragalna, che ringraziamo – dice l’allenatore – in una struttura adatta per i ritiri precampionato. Basti pensare che negli scorsi anni anche il Paternò si è allenato in questo centro sportivo. Proseguiremo la preparazione al “Di Natale” con l’obiettivo di arrivare in discrete condizioni all’inizio del campionato. I ragazzi hanno lavorato con spirito di sacrificio e grande concentrazione, mettendosi a completa disposizione dello staff tecnico. Cercheremo di essere tra le squadre protagoniste in campionato, lottando almeno per un posto nei playoff”.





Già programmati i primi allenamenti congiunti. Mercoledì 10 settembre con il Noto e domenica 14 con il Canicattini, squadre di Promozione. Giovedì 18 con il Cassibile. Il 21, infine, allenamento condiviso con il Siracusa primavera. L’Atletico Siracusa disputerà le gare casalinghe di campionato, come nella scorsa stagione, al “Simoncini” di Belvedere il sabato pomeriggio. Nei prossimi giorni saranno resi noti i gironi.