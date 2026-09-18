Atletico Siracusa e Inclusione in Movimento insieme per persone fragili e con disabilità

Sport · Calcio e solidarietà

Due realtà, una squadra. Atletico Siracusa e Inclusione in Movimento insieme per le persone con disabilità. La società sportiva del presidente Enrico Abbruzzo (con la principale squadra che milita in Prima Categoria di calcio) ha stretto un accordo di collaborazione con l’associazione guidata da Gaetano Migliore. L’obiettivo è di utilizzare lo sport come strumento di inclusione, partecipazione e crescita sociale.

“Siamo da sempre vicini alle tematiche della disabilità – dice Abbruzzo – e in tante occasioni lo abbiamo dimostrato. Siamo onorati di aver stretto una collaborazione che nasce con l’obiettivo di costruire una vera rete territoriale, attraverso eventi, convegni, iniziative sportive e momenti di condivisione capaci di avvicinare sempre più persone al mondo della disabilità”.

Parlare di disabilità, abbattendo pregiudizi e combattendo forme di ignoranza e comportamenti biasimevoli ancora fin troppo diffusi. E’ questo uno dei motivi che ha spinto l’Atletico Siracusa a ufficializzare una collaborazione che, nei fatti, esiste da tempo. “Tutto ciò – spiega Abbruzzo – è importante, necessario ma non sufficiente. L’inclusione non va semplicemente raccontata, ma vissuta concretamente, creando occasioni nelle quali ogni persona possa sentirsi protagonista, valorizzata e parte integrante della comunità”.

È lo spirito che, da sempre, accompagna l’associazione fondata tre anni fa da Gaetano Migliore e che, periodicamente, organizza momenti pubblici, coinvolgendo il territorio e anche grandi campioni del calcio.

Paolo Di Canio è il testimonial dell’associazione. “Lo sport – sottolinea Gaetano Migliore – diventa un ponte capace di abbattere non solo le barriere fisiche, ma soprattutto quelle culturali e sociali, favorendo conoscenza, rispetto e relazioni autentiche. L’inclusione nasce dal lavoro di squadra, dalla collaborazione e dalla capacità di fare rete. Siamo lieti di questa sinergia con l’Atletico Siracusa, società da sempre vicina alle persone meno fortunate”.

A suggellare questa amicizia così speciale la consegna di una maglia da gioco dell’Atletico Siracusa da parte del team manager Cristiano Ferreri a un rappresentante di Inclusione in Movimento