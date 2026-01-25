Atletico Siracusa, nona vittoria consecutiva e sorpasso in vetta

Poker di reti allo Scicli Bruffalori, nona vittoria consecutiva (11 in totale) e sorpasso in vetta effettuato. L’Atletico Siracusa si gode il primo posto solitario in classifica generale nel campionato di Seconda Categoria. La lunga rincorsa alla capolista Club Real Sicilia ha avuto un esito positivo (e forse inaspettato) in un sabato calcistico caratterizzato dalla mancata presentazione in campo degli etnei a Canicattini e dalla successiva larga vittoria interna degli aretusei sui ragusani. In un sol colpo, annullato il meno 3 in classifica e, considerando la penalizzazione di un punto per l’ex capolista per il forfait odierno, aretusei al comando a quota 32, più 1 sulla diretta concorrente, anche se la formazione catanese risulta con una partita in meno nella casella di quelle disputate.

A Cassibile, gara senza storia. Atletico Siracusa di ben altra levatura rispetto ad uno Scicli Bruffalori palesemente inferiore sotto tutti i punti di vista. Basta una dozzina di minuti ai padroni di casa per sbloccare il risultato: Pincio raccoglie in area un cross dalla sinistra di Marino e batte il portiere avversario. Tre minuti dopo, per poco non firma un gol leggendario, con una bella conclusione al volo in area ancora su splendido traversone dello stesso Marino: palla alta per questione di centimetri. L’Atletico Siracusa palleggia bene in mezzo al campo, sfruttando anche la fascia destra dove Di Natale spinge tanto, mettendosi in proprio al 24’ con una conclusione alta di poco. Prima dell’intervallo, altre due buone occasioni per gli aretusei. Per il portiere locale Chalbi un solo intervento, al 43’, quando chiude lo specchio della porta a Pacetto, sfruttando anche la sua stazza fisica.

A inizio ripresa Scicli Bruffalori vicino al pari, ma il palo salva gli atletisti su punizione da posizione defilata di Ingallinesi. Poco dopo il quarto d’ora, arriva il raddoppio e lo firma Anfuso su punizione da fuori area. Marino prima e Bordonali dopo sfiorano il tris. Che arriva al 33’ quando Anfuso pennella dalla bandierina per la testa di Lo Bello, il portiere respinge ma non può nulla sul tap-in ravvicinato di Pernice. Al 40’ l’Atletico cala il poker con il diagonale di Cutrufo.

Gongola il presidente Enrico Abbruzzo, che ha seguito la gara dalla tribuna insieme al dirigente del settore giovanile Riccardo Amico. A bordo campo invece il vicepresidente Antonio Rinauro, il direttore generale Santo Motta, il team manager Cristiano Ferreri e il segretario Giuseppe Graziano. “Vittoria importante che consolida le nostre certezze – ha detto il massimo dirigente – Ci presenteremo allo scontro diretto di sabato prossimo in trasferta con il Club Real Sicilia con il morale alto e pronti a disputare una grande partita. Contro lo Scicli Bruffalori, la differenza di valori si è vista sin dall’inizio. Merito di un allenatore, Roberto Regina, che, insieme a Giorgio Colombo, ha dato un’impronta di gioco ben precisa alla squadra. I complimenti però vanno estesi anche ai calciatori, che in tutte le partite, dimostrano sempre il loro valore. Il gruppo è coeso e i risultati ci stanno dando ragione”.