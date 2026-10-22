Atletico Siracusa, sabato a Zia Lisa col Club Real Sicilia: Ruiz fuori, Quaarto c’è

Sport · ATLETICO SIRACUSA

“Sarà una partita dura su un campo difficile e contro una squadra che cercherà di allungare la striscia utile casalinga”. Così Pierpaolo Ruiz, estroso ed esperto metronomo dell’Atletico Siracusa presenta il match di sabato pomeriggio alle 14,30 al campo di “Zia Lisa” contro il Club Real Sicilia. Nell’impianto catanese terza trasferta di campionato per gli aretusei, che devono cercare di cancellare lo zero dalla casella delle vittorie ottenute lontano dallo stadio “Nicola De Simone”.

In precedenza infatti, sconfitta a Mascalucia contro l’Atletico Catania e pari a Motta. “Stiamo lavorando con piena consapevolezza delle nostre qualità e per arrivare pronti a questa sfida – prosegue Ruiz – Il morale è alto e c’è voglia di conquistare i primi tre punti in campo esterno. Non sarà semplice, ma daremo tutto per riuscirci, cercando di imporre il nostro gioco e di sfruttare le occasioni che creeremo”.

Il giocatore siracusano non è ancora al meglio della condizione e seguirà la gara della tribuna. “Sto lavorando a parte – dice – per superare un problema fisico ma conto di farcela per il match casalingo del primo novembre contro il Misterbianco”.

Altro assente sarà Gianmarco Argentino. Sarà regolarmente a disposizione Bryan Quaarto, che ha recuperato da un infortunio.

Pierpaolo Ruiz parla poi anche della sua nuova avventura in maglia giallonera. “La categoria non conta quando si sposa un progetto così ambizioso come quello dell’Atletico Siracusa, che è la seconda squadra della mia città – spiega – Mi sto trovando molto bene, la società è strutturata in maniera professionale e non fa mancare nulla ai giocatori. Sta ora a noi ricambiare la fiducia con i risultati. Ringrazio il presidente Enrico Abbruzzo, il vicepresidente Antonio Rinauro e il direttore generale Santo Motta. Un ringraziamento particolare al team manager Cristiano Ferreri, che mi ha coinvolto in questo progetto. So di aver fatto la scelta giusta, chiuderò qui la mia carriera calcistica”.