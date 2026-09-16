Atletico Siracusa, subito big match con l’Atletico Catania

Sport · Prima categoria

È subito Atletico Catania-Atletico Siracusa. Pronti via e sarà big-match. Il calendario di Prima Categoria girone F, reso noto questa mattina, propone in apertura di campionato la sfida tra due delle favorite per la promozione. Per l’Atletico Siracusa un esordio infuocato e con un organico falcidiato dalle defezioni.

Mancheranno per squalifiche e indisponibilità varie giocatori importanti come Ruiz, Anfuso, Magnano e Cannarella, con i primi tre che saranno comunque recuperabili per il successivo match interno del 4 ottobre contro lo Scicli.

“Giocheremo subito con una squadra attrezzata – dice il vicepresidente Antonino Rinauro – e forse è anche meglio così. Ci faremo trovare pronti per la prima partita e non vediamo l’ora di giocare questa prima partita ufficile della stagione. Sarà un bellissimo campionato e mi auguro che il nostro lavoro produca i frutti sperati”.

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Pensiero condiviso dal direttore sportivo Giacomo Bordonali, fino a pochi mesi fa in campo con l’Atletico Siracusa prima di decidere di passare dal rettangolo di gioco alla scrivania. “Esordio complicato contro una squadra che, come la nostra – sottolinea Bordonali – partirà per lottare al vertice. L’Atletico Catania è una delle pretendendi alla vittoria finale. Sarà una partita molto difficile, da affrontare con un organico non al completo. Tuttavia, questo non deve essere un alibi perché abbiamo una rosa amia e competitiva”.

Più semplice, sulla carta, il successivo impegno interno con lo Scicli. “Avversario forse più abbordabile ma da non sottovalutare – conclude Bordonali – Lo Scicli è una squadra di categoria e cercherà di metterci in difficoltà ma recupereremo alcuni giocatori. Pensiamo comunque prima alla partita con l’Atletico Catania”.

L’Atletico Siracusa sosterrà domani alle 18 un allenamento congiunto al “De Simone” con il Siracusa under 19.