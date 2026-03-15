Atletico Siracusa, vittoria con dedica speciale per Gianni Spinaci

Vittoria griffata Cannarella, tre punti dedicati a Gianni Spinaci. L’Atletico Siracusa batte 1-0 il Real Trinacria Catania nella ventesima di Seconda Categoria, davanti ai familiari del preparatore dei portieri della società, deceduto improvvisamente 8 giorni fa. A loro è stata consegnata una targa prima dell’inizio del match, mentre i giocatori, all’ingresso in campo, hanno indossato una maglia bianca con la scritta “Grazie mister”.

Dopo il minuto di silenzio, i ragazzi del presidente Enrico Abbruzzo, in campo con il lutto al braccio, hanno provato a mettere da parte le emozioni del prepartita, cercando di concentrarsi solo sugli aspetti tecnici di uno scontro diretto di fondamentale importanza in ottica playoff. A decidere la sfida tra seconda e quarta in classifica un gol di Cannarella nel finale di primo tempo. Tre punti preziosi per ipotecare la seconda posizione a due giornate dal termine del campionato.

“Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata – commenta il tecnico Roberto Regina (al timone del gruppo insieme con Giorgio Colombo) – che gioca partendo da dietro. Noi siamo stati bravi ad attuare il pressing già dalla fase offensiva, con Casagrande che cercava di infastidire i due difensori centrali. Quando la palla veniva smistata sugli esterni, partiva la nostra pressione, anche se non sempre è andata a buon fine. Abbiamo rischiato una sola volta, sullo 0-0, ma Argentino e Lo Bello sono stati bravi nella chiusura difensiva. Poi – continua Regina – su angolo siamo passati in vantaggio con il colpo di testa di Cannarella. Nel secondo tempo abbiamo contenuto le loro avanzate e, nelle ripartenze, abbiamo creato qualche buona occasione. Abbiamo ottenuto un successo che ci permette di consolidare il secondo posto in classifica. Sono soddisfatto, ma il campionato non è ancora finito. Ci sono due partite – conclude l’allenatore – in cui bisognerà cercare di fare il pieno di punti per rimanere al secondo posto”.