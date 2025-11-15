“Atmosfere sospese”, esposizione de “La Bottega d’Arte” a Siracusa

Si intitola “Atmosfere sospese” l’esposizione che sarà inaugurata domani, domenica 16 novembre, alle ore 10.30, all’Urban Center di Siracusa, nell’ambito del “Festival dell’educazione.. sulle orme di Pino Pennisi”.

L’esposizione presenta gli elaborati de “La Bottega d’Arte” e degli ospiti della casa di riposo “Mons. Gozzo di Siracusa” a cura del maestro d’arte Luigi Fatuzzo. “Atmosfere sospese rimanda a momenti in cui tutto sembra fermarsi: l’aria si fa densa, il tempo rallenta, e ciò che è familiare diventa improvvisamente enigmatico – spiega Luigi Fatuzzo -. È un invito a cogliere l’invisibile, a percepire il silenzio, la tensione, l’attesa. Le Opere giocano con la luce, l’ombra e la trasparenza, creando effetti di sospensione o leggerezza. I materiali inconsueti (come i centrini utilizzati), trasmettono fragilità. La mostra “Atmosfere sospese” invita il visitatore a fermarsi, a percepire la dimensione fragile e poetica dell’incertezza, a entrare in uno spazio dove tempo, materia ed emozione si trovano in equilibrio precario”.

La Bottega d’Arte, in qualità di laboratorio artistico, con i suoi allievi di ogni età, promuove arte e cultura. Nel percorso svolto durante l’anno 2024/2025, seguiti dal maestro d’arte Luigi Fatuzzo, ragazzi, adulti e anziani della casa di riposo Monsignor Salvatore Gozzo, della Fondazione Sant’Angela Merici di Siracusa, si sono confrontati con opere di artisti contemporanei, come Maurizio Pometti, Lorenza Boisi, Emilio Sgorbati, Grazia Inserillo per poi realizzare opere nuove ed espressive. Si tratta di manufatti di pittura, di scultura e manufatti in lana lavorati con la tecnica dell’uncinetto. Al fine di avere uno scambio intergenerazionale tra artisti e allievi, oltre agli elaborati della Bottega d’Arte, saranno presenti in mostra opere di di Luigi Fatuzzo, Daniela Campisi, Lorenza Boisi, Maurizio Pometti, Emilio Sborbati.

L’esposizione, con ingresso libero, resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, fino a sabato 22 novembre.