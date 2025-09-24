Attacchi alla Global Sumud Flotilla, Sinistra Italiana di Siracusa: “il Governo intervenga”

Attacco nella notte contro la Global Sumud Flotilla, la spedizione internazionale diretta a Gaza per portare aiuti umanitari. Secondo le testimonianze, una quindicina di droni avrebbe preso di mira le imbarcazioni, scaricando sostanze urticanti, lanciando bombe sonore e infine schiantandosi contro le barche.

“Sono state colpite le imbarcazioni di Italia, Inghilterra e Polonia. È come un attacco a tre Paesi. Un episodio molto grave che crea un precedente. Ci auguriamo che la politica intervenga”, ha dichiarato Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla.

Delia ha raccontato l’accaduto: “siamo stati attaccati da almeno quindici droni. Prima hanno scaricato sostanze urticanti, poi bombe sonore e infine si sono schiantati addosso alle barche. Sono 4-5 quelle danneggiate, tra cui la nostra, e non potranno più navigare a vela.” Secondo la portavoce, l’attacco, durato un paio d’ore, aveva “l’intento di sfiancare psicologicamente le persone che si trovano sulle barche di notte, al buio, in mare aperto”.

“È un atto criminale contro una flotta civile – sottolinea la portavoce italiana della Flotilla –. Non ci faremo intimidire, sappiamo di navigare in totale legalità e andiamo avanti nel nostro viaggio diretti a Gaza per portare aiuti alla popolazione stremata.”

La Global Sumud Flotilla ha chiesto ai Paesi delle Nazioni Unite “una scorta marittima e osservatori diplomatici” denunciando una “escalation pericolosa in maniera allarmante”.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato di aver autorizzato “l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, che era in navigazione a nord di Creta nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro”.

“La fregata si sta già dirigendo verso l’area per eventuali attività di soccorso”, ha precisato Crosetto, spiegando che sono stati informati “l’addetto militare israeliano in Italia, il nostro ambasciatore e l’unità di crisi della Farnesina”. La decisione è stata presa dopo un confronto con la presidente del Consiglio.

Durissime le parole di Sinistra Italiana – Avs, federazione di Siracusa: “Quelle prese di mira sono imbarcazioni che battono bandiera italiana, colpirle è come colpire il territorio italiano. Serve una risposta seria e immediata dal governo.” A bordo della Flotilla c’è anche l’europarlamentare Benedetta Scuderi, che ha fatto sapere che “la navigazione verso Gaza continua, nonostante gli attacchi subiti”.

Il gruppo politico chiede chiarimenti al governo e all’intelligence: “devono dire da dove vengono questi attacchi e tutelare le persone che si trovano a bordo. Una simile violazione del diritto marittimo e internazionale, in acque internazionali, è inaccettabile.”

Infine, il messaggio politico: “questi si possono considerare attacchi militari a tutti gli effetti. Non bastano richiami generici alla cautela, occorrono iniziative concrete. Noi continuiamo a supportare da terra la Flotilla e, come ci siamo detti con Benedetta Scuderi prima della partenza da Siracusa, siamo dalla parte giusta della storia. È Netanyahu e il suo governo che sono dalla parte sbagliata.”