Attacco con la ruspa in gioielleria a Palazzolo, le reazioni della politica

Politica · le dichiarazioni

A seguito dell’attacco con la ruspa in una gioielleria a Palazzolo Acreide, il mondo della politica reagisce esprimendo solidarietà nei confronti dell’attività e fiducia nelle forze dell’ordine.

“L’ennesimo assalto ai danni di un’attività commerciale di Palazzolo Acreide dimostra che non siamo più davanti a episodi isolati, ma a un’escalation criminale che richiede una risposta immediata e straordinaria. Dopo quanto accaduto nei mesi scorsi tra Palazzolo e Sortino, non possiamo limitarci a commentare l’ennesimo fatto di cronaca”.

Lo dichiara il deputato regionale Carlo Auteri, intervenendo dopo il violento assalto alla gioielleria Raciti.

“Parliamo di un vero e proprio commando che ha agito con mezzi pesanti, ha devastato il centro storico, ha bloccato le vie di accesso utilizzando le auto parcheggiate e ha agito con modalità che hanno seminato paura tra cittadini e commercianti. È un livello di organizzazione che impone una riflessione seria sulla sicurezza di questo territorio – Auteri esprime vicinanza alla famiglia Raciti e agli operatori economici della zona – Alla famiglia Raciti va la mia piena solidarietà. A loro, così come a tutti gli imprenditori che ogni giorno scelgono di investire e lavorare nei nostri paesi, dobbiamo dare un messaggio chiaro: lo Stato non può arretrare. Chi tiene aperta un’attività commerciale garantisce lavoro, servizi e futuro alle nostre comunità e deve sentirsi protetto”.

Il parlamentare regionale chiede quindi un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine e un piano specifico per i comuni montani della provincia: “È necessario potenziare il controllo del territorio, aumentare i servizi di prevenzione e coordinare un’azione ancora più incisiva tra tutte le forze dell’ordine. Non possiamo consentire che realtà come Palazzolo Acreide e Sortino diventino bersaglio di bande organizzate che agiscono con questa spregiudicatezza. Chi pensa di piegare le nostre comunità con la violenza deve sapere che troverà istituzioni unite e determinate a difenderle”

“Esprimo la mia più sincera vicinanza alla famiglia Raciti, vittima del grave assalto alla propria gioielleria a Palazzolo Acreide. Si tratta di un episodio che colpisce non solo un’attività commerciale storica e stimata, ma l’intera comunità palazzolese, profondamente scossa da quanto accaduto”, dichiara il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, intervenendo dopo il violento episodio verificatosi nel centro montano siracusano.

“Sono certo – prosegue Gennuso – che le forze dell’ordine, alle quali va il mio ringraziamento per il costante impegno sul territorio, sapranno fare piena luce sull’accaduto e individuare al più presto i responsabili. Ho piena fiducia nel loro lavoro e nelle attività investigative già avviate”.

Per il parlamentare regionale, quanto accaduto richiama l’attenzione sulla necessità di garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza nelle aree interne della provincia.

“Le comunità montane del Siracusano, così come Palazzolo Acreide, meritano attenzione, tutela e una presenza costante dello Stato. Imprenditori, commercianti e cittadini devono poter vivere e lavorare con serenità, senza il timore di subire episodi criminosi di tale gravità. Continuerò a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare la sicurezza del territorio e a garantire il necessario supporto alle forze dell’ordine, affinché simili episodi possano essere prevenuti e contrastati con la massima efficacia”

“Alla famiglia Raciti – conclude Gennuso – rivolgo un forte abbraccio, con l’auspicio che possa superare al più presto questo momento così difficile, certa della vicinanza delle istituzioni e dell’intera comunità”