Attentato al chiosco dei Borderi a Siracusa, arrestato un 30enne: decisivi video e pedinamenti

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato e i Carabinieri di Siracusa hanno tratto in arresto un noto pregiudicato aretuseo di circa 30 anni in esecuzione dell’Ordinanza Cautelare emessa in data 20 marzo dal Gip del Tribunale di Siracusa, in quanto ritenuto responsabile, unitamente ad altro soggetto, di aver portato in luogo pubblico materiale esplosivo che faceva esplodere in corrispondenza del chiosco Bulldog, in via del Foro Vittorio Emanuele II, la Marina di Siracusa.

A seguito dell’evento, verificatosi in data 15 gennaio 2026, sono state avviate articolate indagini condotte in sinergia dagli investigatori della Squadra Mobile di Siracusa e del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, sotto l’attento coordinamento della locale Procura della Repubblica.

Gli elementi raccolti nel corso delle indagini, attraverso l’escussione di persone informate sui fatti, di servizi di osservazione e pedinamento, nonché l’impiego di sofisticate apparecchiature tecniche, hanno consentito di ricostruire un quadro probatorio ben preciso da cui si evincono, nei dettagli, la dinamica dell’evento delittuoso e, soprattutto, le responsabilità di soggetto quale uno dei due autori.

L’attività investigativa è stata caratterizzata anche dall’esame di immagini estrapolate da diversi impianti di videosorveglianza, pubblici e privati, che hanno corroborato i già rilevanti risultati emersi dalle altre investigazioni. All’atto dell’esecuzione dell’arresto, l’uomo veniva rintracciato nel centro cittadino e non ha opposto alcuna resistenza.

Al termine delle incombenze di rito, l’arrestato, come disposto nell’Ordinanza Cautelare in esecuzione è stato associato alla Casa Circondariale di Siracusa – Cavadonna, ove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

È obbligo rilevare che la posizione dell’arrestato, per il quale vige il principio di non colpevolezza sino al terzo grado di giudizio, verrà vagliata nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.