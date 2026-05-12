“Attenti al… Libro”, a Siracusa la finale del torneo di lettura tra scuole di Siracusa e Avola

Sfida a colpi di libri, parole e giochi letterari questa mattina nel cortile dell’ex liceo classico Gargallo, in Ortigia, dove si svolgerà la fase finale del torneo di lettura “Attenti al… Libro”, organizzato dalla Biblioteca comunale centrale di Siracusa in collaborazione con il Sistema bibliotecario provinciale.

A contendersi la vittoria saranno gli istituti comprensivi Orsi, Wojtyla e Capuana di Avola, finalisti dopo la selezione online che si è svolta nei giorni scorsi e che ha coinvolto circa 150 alunni provenienti da sei scuole tra Siracusa e Avola.

Gli studenti si sono confrontati attraverso giochi e prove costruiti sui testi scelti per questa edizione: “La città delle meraviglie” di Anna Maria Piccione, “C’era due volte il Barone Lamberto” di Gianni Rodari e “Bullismo – Una storia per capire” di Giusi Parisi.

“Il torneo è rivolto alle classi quarte degli istituti comprensivi di Siracusa e provincia – spiega Maria Figura, animatrice culturale della Biblioteca comunale di Siracusa – e rappresenta uno dei fiori all’occhiello delle attività della biblioteca. Ogni anno vengono proposti tre libri, due più semplici e uno più complesso o legato all’attualità, per avvicinare i ragazzi alla lettura in modo coinvolgente”.

All’edizione 2026 hanno partecipato otto istituti scolastici. Dopo una prima fase online, durante la quale le classi hanno affrontato prove inviate via mail, è stata stilata una graduatoria che ha decretato le tre finaliste.

“Per noi – conclude Maria Figura – la cosa più importante non è tanto chi vince il torneo, ma il fatto che ogni anno circa 250 bambini leggano tre libri, cosa che oggi non è affatto scontata”.