Ultime news

1 minuto di lettura
Polizia

Attenzione alla truffa su WhatsApp: falso messaggio chiede dati personali

L’unico obiettivo dei truffatori è rubare informazioni sensibili

L’unico obiettivo dei truffatori è rubare informazioni sensibili

1 minuto di lettura

La Polizia di Stato lancia l’allarme su una nuova truffa che circola tramite WhatsApp. Un messaggio, apparentemente ufficiale, avvisa che l’account dell’utente sarebbe “a rischio” perché non verificato e invita a cliccare su un link per inserire dati personali.

Si tratta di un inganno: l’unico obiettivo dei truffatori è rubare informazioni sensibili. Le forze dell’ordine raccomandano di non cliccare sul link e di eliminare immediatamente il messaggio, segnalando eventuali tentativi sospetti.



© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni