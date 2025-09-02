Ultime news

rimozione dei conduttori aerei

Attività di Terna sulla Ss114 Siracusa-Catania: restringimento di carreggiata per due giorni

Il 4 settembre l’intervento interesserà il tratto compreso tra Melilli–Priolo Nord e Priolo Gargallo, mentre il 5 settembre tra gli svincoli di Sortino e Melilli–Priolo Nord

Giovedì 4 e venerdì 5 settembre saranno eseguite attività di rimozione dei conduttori aerei lungo la Ss 114 Siracusa–Catania, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova linea elettrica a 380 kV SE Pantano–Priolo.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni, dalle 6 alle 18 è previsto il restringimento delle carreggiate, con transito consentito sulla corsia di marcia e su quella di emergenza.


Nel dettaglio, il 4 settembre l’intervento interesserà il tratto compreso tra Melilli–Priolo Nord e Priolo Gargallo, mentre il 5 settembre tra gli svincoli di Sortino e Melilli–Priolo Nord.

Per limitare al minimo i disagi alla circolazione, saranno adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la regolarità del transito.

I lavori si inseriscono nel più ampio piano di razionalizzazione e potenziamento della rete elettrica siciliana, con l’obiettivo di rendere l’infrastruttura sempre più moderna, efficiente e resiliente.


