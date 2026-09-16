Attivo a Priolo il servizio digitale per gli abbonamenti extraurbani

Attualità · Bus Ast

Attivo a Priolo il servizio digitale per gestire l’abbonamento degli studenti pendolari direttamente da smartphone. Diffusa dall’Amministrazione comunale la guida per gestire l’abbonamento. Per usufruire del servizio è necessario scaricare l’app “AST Ticketing” su Play Store per dispositivi Android o su App Store per dispositivi Apple.

Per i nuovi utenti è prevista la registrazione con l’inserimento dei dati anagrafici dello studente e la verifica della correttezza del codice fiscale generato automaticamente. Chi è già registrato può accedere direttamente con le proprie credenziali.

Al termine della registrazione arriverà una e-mail di verifica: sarà necessario aprirla e cliccare sul link contenuto per attivare il profilo. All’inizio di ogni mese, all’interno dell’app AST, sarà possibile visualizzare il cedolino dell’abbonamento valido per il mese corrente accedendo al menu tramite l’icona con le tre linee posta in alto a destra, selezionando la voce “I miei biglietti” e successivamente la sezione “Abbonamenti Extraurbani”.

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Per qualsiasi disservizio o problematica nello scaricare l’applicazione o nella gestione dell’abbonamento, è possibile inviare una segnalazione all’indirizzo e-mail: info@astsicilia.it.

“Priolo – dichiarano il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Limeri – secondo quanto riferito dall’AST, è il secondo comune in provincia di Siracusa ad attivare il servizio digitale, pensato per rendere più semplice e immediata la gestione dell’abbonamento per gli studenti pendolari”.