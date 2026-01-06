Un traguardo straordinario e un esempio di coraggio e saggezza: la signora Amelia, storica cittadina di Augusta, ha festeggiato oggi il suo 103° compleanno. Una vita lunga e piena, che la vede ancora attiva e attenta, tanto da diventare una preziosa testimonial contro le truffe agli anziani.

Per celebrare l’occasione, questa mattina la signora Amelia ha voluto accanto a sé i colleghi del Commissariato di Augusta, che le sono stati vicini durante i recenti tentativi di truffa ai suoi danni, sventati con prontezza. Un gesto di vicinanza e affetto che ha reso la festa ancora più speciale.

Il Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, ha voluto salutare personalmente la signora Amelia tramite il Dirigente del Commissariato, Vice Questore Antonio Migliorisi, inviandole un biglietto di auguri in cui la definisce “custode preziosa di storia e di vita”, accompagnato da un elegante mazzo di fiori, che la festeggiata ha gradito moltissimo.

Amelia non è solo un simbolo di longevità, ma anche di attenzione e saggezza: grazie alla sua esperienza e al suo impegno, continua a contribuire alla sicurezza e alla protezione degli anziani, diventando un punto di riferimento e un esempio per tutta la comunità.

Un compleanno speciale, dunque, non solo per i 103 anni raggiunti, ma anche per il messaggio di attenzione, memoria e partecipazione attiva che la signora Amelia continua a trasmettere.