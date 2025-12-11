La Polizia di Stato di Augusta ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un trentenne del luogo, già gravato da precedenti per reati legati agli stupefacenti. L’uomo, scarcerato appena due settimane fa e sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta ai primi di dicembre all’interno di un bar cittadino.

L’episodio aveva destato forte preoccupazione nella comunità: l’uomo, noto per i suoi trascorsi giudiziari, aveva aggredito un ottantenne con cui intratteneva da tempo rapporti conflittuali, colpendolo con calci e strattonamenti. L’anziano, sebbene difeso da altri avventori, era stato colto da malore e successivamente accompagnato al pronto soccorso.

Gli agenti del Commissariato, intervenuti subito dopo la segnalazione al 112, hanno ricostruito la dinamica anche grazie alle immagini della videosorveglianza. L’accaduto è stato quindi segnalato all’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, poiché l’uomo violava le prescrizioni dell’affidamento in prova, tra cui il divieto di frequentare locali pubblici.

Alla luce della pericolosità manifestata e della concreta possibilità di reiterazione della condotta, l’Ufficio di Sorveglianza ha sospeso la misura alternativa. La Procura Generale della Corte d’Appello di Catania ha quindi disposto con urgenza il ripristino della carcerazione.

Il trentenne è stato condotto negli uffici del Commissariato per gli atti di rito e successivamente ricondotto presso la Casa di Reclusione di Brucoli, lo stesso istituto da cui era uscito quindici giorni prima.