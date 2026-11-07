Augusta, Di Mare entra nella Lega- Italia federale: è il nuovo commissario provinciale

Politica · La presentazione

È ufficiale l’ingresso del sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare nella Lega – Italia Federale. L’adesione è stata presentata questa mattina al Grande Albergo Alfeo di Siracusa, davanti a una sala gremita e alla presenza dei vertici regionali del partito. Contestualmente è stata annunciata la nomina del primo cittadino a commissario provinciale della Lega, mentre nei prossimi giorni sarà definito anche il suo ruolo all’interno del coordinamento regionale.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, il senatore e commissario regionale Nino Germanà, il vicepresidente della Regione siciliana Luca Sammartino, l’europarlamentare Raffaele Stancanelli, l’assessore regionale Mimmo Turano, il deputato regionale Carlo Auteri e Giovanni Cafeo, finora riferimento della Lega nel Siracusano.

L’ufficializzazione conferma quanto anticipato nei giorni scorsi e segna un nuovo passaggio nella riorganizzazione del partito in provincia di Siracusa. Di Mare assume infatti la guida provinciale della Lega e si prepara a entrare anche negli organismi regionali. Ad annunciarlo è stato Germanà, precisando che l’incarico sarà comunicato nei prossimi giorni.

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Il sindaco di Augusta ha espresso soddisfazione per la scelta, rivendicando la coerenza del proprio percorso politico e sottolineando di non aver mai rinnegato la propria appartenenza alla destra storica. Un passato richiamato anche dall’europarlamentare Raffaele Stancanelli, con il quale Di Mare ha condiviso esperienze e campagne elettorali.

Per il primo cittadino si tratta anche di un ritorno all’interno di una formazione politica nazionale, dopo FdI. Di Mare ha infatti ribadito di non essersi mai considerato un esponente civico, pur avendo guidato esperienze amministrative sostenute anche da liste civiche. La nuova adesione, ha spiegato, si inserisce nella continuità della propria storia politica.

A illustrare il percorso di trasformazione del partito è stato Germanà, che ha sottolineato come la Lega di oggi sia diversa da quella storicamente identificata con le rivendicazioni del Nord. Secondo il commissario regionale, il progetto di Italia Federale punta a valorizzare le specificità delle diverse regioni all’interno di una forza politica nazionale, considerando le identità territoriali un elemento di rafforzamento e non di divisione.

Un ruolo centrale nell’operazione politica è stato riconosciuto a Luca Sammartino. Sia Di Mare sia Carlo Auteri hanno ricondotto la propria adesione alla Lega soprattutto al rapporto politico e personale costruito con il vicepresidente della Regione e al lavoro che quest’ultimo sta portando avanti per il rinnovamento del partito in Sicilia.

Auteri, che aveva già ufficializzato il proprio ingresso nella Lega nelle scorse settimane, ha ricordato il rapporto politico e di amicizia che lo lega al sindaco di Augusta, sottolineando il lavoro condiviso negli anni per la città. Un’intesa che riporta i due esponenti all’interno della stessa formazione politica, dopo la precedente esperienza comune in Fratelli d’Italia.

Soddisfazione anche da parte di Sammartino per il percorso di aggregazione portato avanti nelle ultime settimane, che vede ora la Lega rafforzare la propria presenza nel territorio siracusano attraverso l’ingresso di amministratori ed esponenti politici già radicati nella provincia.

Lo sguardo è rivolto anche alle prossime elezioni regionali. L’assessore Mimmo Turano ha evidenziato la crescita del partito negli ultimi mesi, esprimendo la convinzione che la Lega possa conquistare un seggio nel collegio siracusano. Nel corso dell’incontro sono stati indicati Carlo Auteri e Giovanni Cafeo come candidati sui quali costruire la prossima competizione elettorale, mentre ulteriori adesioni potrebbero essere annunciate nei prossimi giorni.

L’ingresso di Di Mare assume così un significato che va oltre la collocazione politica del sindaco di Augusta. La sua nomina a commissario provinciale apre una nuova fase organizzativa per la Lega nel Siracusano, con l’obiettivo dichiarato di ampliare la propria rappresentanza e consolidare la presenza del partito nei diversi comuni.

Resta ora da conoscere l’incarico che Di Mare assumerà nel coordinamento regionale, annunciato da Germanà ma non ancora formalizzato. Si parla del vice coordinamento regionale, ma questo sarà un ulteriore tassello nella ridefinizione degli assetti della Lega siciliana in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.