Augusta, due detenuti morti per sospetta overdose in carcere: indagini

Due detenuti sarebbero deceduti per sospetta overdose nel carcere di Augusta. A renderlo noto è Sebastiano Bongiovanni, dirigente provinciale dell’Uspp di Siracusa, che torna a denunciare le difficili condizioni all’interno degli istituti penitenziari.
Secondo Bongiovanni, la situazione nelle carceri è sempre più critica: al sovraffollamento si affianca una cronica carenza di organico che renderebbe complessa la gestione della sicurezza e il controllo quotidiano dei reparti.
Sulla vicenda è stata avviata un’indagine da parte degli inquirenti.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni