Augusta, due detenuti morti per sospetta overdose in carcere: indagini

Gli accertamenti dovranno chiarire innanzitutto le cause dei decessi

L'ingresso del carcere di Augusta

Gli accertamenti dovranno chiarire innanzitutto le cause dei decessi

Due detenuti sarebbero deceduti per sospetta overdose nel carcere di Augusta. A renderlo noto è Sebastiano Bongiovanni, dirigente provinciale dell’Uspp di Siracusa, che torna a denunciare le difficili condizioni all’interno degli istituti penitenziari.

Secondo Bongiovanni, la situazione nelle carceri è sempre più critica: al sovraffollamento si affianca una cronica carenza di organico che renderebbe complessa la gestione della sicurezza e il controllo quotidiano dei reparti.

Sulla vicenda è stata avviata un’indagine da parte degli inquirenti.


