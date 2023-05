Augusta, festeggiamenti San Domenico: confermato il concerto di Lda

Scattato oggi alle 16 il piano di viabilità straordinaria del comando di Polizia municipale che prevede la chiusura, in entrata dalla Borgata verso l’Isola, del viadotto Federico II che non potrà essere utilizzati dai mezzi fino alla mezzanotte di oggi e fino al 23 maggio – fino alle 2 del 24 maggio- in occasione dei festeggiamenti del patrono San Domenico. In alternativa sono state predisposte dall’amministrazione 5 navette gratuite per i cittadini che potranno raggiunge l’isola senza usare l’automobile. Già da ieri sul ponte che collega la Borgata all’Isola sono comparsi i new jersey rossi in plastica tra una carreggiata e l’altra per delimitare le due corsie, il percorso alternativo per chi deve raggiungere il centro storico nei pomeriggi di chiusura del viadotto passa da Corso Sicilia, lungomare Rossini, via Lavaggi, ponte Rivellino, via Saraceno e via Vittorio Veneto.

Il piano, con le sue ordinanze di Polizia municipale, prevede anche delle limitazioni al transito veicolare in alcune strade dell’Isola: è vietata la sosta, con rimozione forzata, e la circolazione veicolare in via Colombo nel tratto compreso tra via Epicarmo e via XIV Ottobre dalle 16 alle 3 da oggi 20 maggio al 25 maggio, è vietata la circolazione in via Megara nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Colombo dal 20 al 25 maggio dalle 16 alle 3. E’ vietata, inoltre, la circolazione veicolare e la sosta con rimozione forzata in via Colombo nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e i Giardini pubblici dalle 7 di ieri alle 3 del 25 maggio sono istituiti quattro posti disabili generici in via Colombo nel tratto compreso tra vie Epicarmo e Megara.

Per quanto riguarda il cartellone degli eventi, nel momento in cui scriviamo, risulta confermato stasera alle 21, 30, in piazza Castello, l’atteso concerto di Lda, alias Luca D’Alessio, diciannovenne cantante e rapper italiano che ha partecipato all’ultimo festival di Sanremo. E’ già stato, infatti, montato da alcuni giorni il maxi palco al coperto, che da stasera in poi ospiterà tutti gli artisti che fino a mercoledì 24 allieteranno la festa del patrono. Confermato pure alle 19,30 in piazza Duomo l’omaggio musicale in occasione del 15º anniversario della rifondazione del corpo bandistico Federico II- Città di Augusta e del 160° anniversario dell’istituzione della banda musicale cittadina. Per il maltempo e l’allerta meteo arancione che riguarda anche il Siracusano, e che dal primo pomeriggio sembra aver concesso comunque una tregua, saltano invece, la mostra statica di vespe a cura delle Vespa club e lo spettacolo di illusionismo che erano in programma oggi rispettivamente alle 16in via Principe Umberto e alle 18 in piazza Duomo, come conferma l’assessore alla Cultura e Polizia municipale Pino Carrabino.