Augusta, incidente autonomo sulla Statale 114: un uomo perde la vita

Tragedia sulla Statale 114, nei pressi di Costa Saracena, dove un uomo sulla sessantina ha perso la vita in seguito a un incidente stradale autonomo.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento ma secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accusato un malore improvviso mentre era alla guida della vettura. Il veicolo fuori controllo è andato a schiantarsi contro il bordo della strada.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi si è reso necessario chiudere il tratto di strada in questione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Augusta e i Vigili del fuoco.