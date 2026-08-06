Augusta, l’estate 2026 con 80 date: LDA e Aka7even, Marcella Bella e Sal Da Vinci

SiracusaNews TV

Video · L'intervista

Quest’estate Augusta vivrà una stagione ricca di appuntamenti, con ben 80 eventi in programma a partire dal 2 agosto fino al 20 settembre, distribuiti in undici piazze della città, da Agnone fino a Piazza Duomo. Un cartellone pensato, come spiega il sindaco Giuseppe Di Mare, “per tutti i gusti e per ogni necessità di ciascuno che vive la città”, non necessariamente solo per gli augustani.

Tra i concerti in programma a Piazza Castello, con inizio alle ore 21.30, spicca l’appuntamento dell’8 agosto con LDA e Aka7even nell’ambito del “Primo e Ultimo Ballo Summer Tour 2026”. Il 25 agosto sarà la volta di Marcella Bella con il “Diamante Tour 2026”, mentre il 27 agosto è atteso Sal Da Vinci Live.

Proprio la serata del 27 agosto viene indicata come uno degli eventi di punta dell’intera stagione estiva. Secondo il sindaco, si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’intera regione: Sal Da Vinci si esibirà gratuitamente in Sicilia soltanto in due occasioni nel corso dell’estate 2026, la prima tappa si è già tenuta ad Adrano, e l’unica altra data gratuita prevista nell’isola sarà quella di Augusta in Piazza Castello. Tutti e tre gli artisti attesi in cartellone – LDA, Aka7even e Sal Da Vinci – hanno peraltro partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Il sindaco sottolinea come il cartellone non riguardi solo la città di Augusta ma l’intero territorio, con eventi diffusi anche nella frazione di Brucoli, cuore dell’estate augustana. Prosegue infatti, nella cornice di Piazza Castello Aragonese, la terza edizione di “Risate a Brucoli”, rassegna dedicata alla comicità: in calendario Manfredi Di Liberto con “Uno, Manfredi e Centomila” il 5 agosto, Dado Show il 16 agosto, Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia con “30 anni insieme… ma non finisce qua” il 17 agosto, e Antonio Mezzancella con “Mamma ho perso Sanremo Estate” il 28 agosto. A Brucoli sono previste anche due sagre e una sfilata di moda.

Il primo cittadino evidenzia inoltre il valore economico di questi eventi per il territorio: secondo i dati del CNA, Augusta è diventata la terza città per flussi turistici in provincia, un risultato figlio di una crescita che l’amministrazione sta continuando a gestire, puntando anche sul miglioramento della ricettività turistica. Il sindaco Di Mare parla di un vero e proprio cambiamento culturale per una città che un tempo si vedeva legata solo al polo industriale, e che oggi comincia a guardare anche al settore turistico e culturale, complice anche la prossima realizzazione del depuratore cittadino.

Riguardo alla gestione di parcheggi e spostamenti in occasione dei grandi eventi, l’amministrazione invita chi arriva da fuori a non salire in auto sull’isola, mettendo a disposizione bus navetta dalle zone Camposportivo e Buozzi. Per il concerto di Sal Da Vinci sono inoltre previsti bus dedicati dalla regione, con fermata in borgata e collegamento tramite pullmino navetta. Chi vuole comunque raggiungere l’isola in auto potrà usufruire dei parcheggi disponibili in Piazzale delle Ancore, zona Terravecchia via Caracciolo, e in Piazza Maestri del Lavoro, zona Marina Ponente.

Per il programma completo degli 80 appuntamenti è possibile consultare il sito del Comune di Augusta.