I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Augusta hanno denunciato in stato di libertà un 43enne per fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.

Le tempestive attività investigative poste in essere dai Carabinieri hanno consentito di identificare il 43enne che, la sera di venerdì, transitando sulla SP.1 Augusta – Brucoli alla guida della propria autovettura, aveva provocato un incidente omettendo di prestare soccorso al conducente di un motoveicolo e dandosi alla fuga.

La vittima è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale di Augusta dove è stata medicata e dimessa.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.