Augusta, Sasol Italy inaugura tre apiari: “Un passo concreto per la biodiversità e la sostenibilità”

Prosegue l’impegno di Sasol Italy a favore della sostenibilità ambientale. Questa mattina nel sito industriale di Augusta, sono stati inaugurati tre nuovi apiari, nell’ambito del progetto “Adottare gli alveari in azienda”, già avviato negli altri stabilimenti italiani del gruppo.

L’iniziativa punta alla tutela delle api e degli impollinatori, elementi fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi e per la sicurezza alimentare. Gli apiari, realizzati in collaborazione con Apicoltura Urbana, sono stati installati in aree appositamente individuate all’interno del sito, nel rispetto delle normative e con particolare attenzione alla sicurezza.

Le arnie ospitano api italiane, apprezzate per docilità e produttività, e saranno al centro anche di attività formative e visite guidate rivolte al personale, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sostenibilità.

“Crediamo fermamente che questo sia un ulteriore passo avanti in linea con i nostri valori – ha dichiarato Guglielmo Arrabito –. La sostenibilità non è un traguardo ma un percorso, e questo progetto rappresenta un tassello importante per monitorare concretamente il rapporto tra industria e ambiente”.

All’inaugurazione ha preso parte anche il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Le api sono un indicatore ambientale fondamentale. Progetti come questo dimostrano attenzione reale alla sostenibilità e alla biodiversità”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare quelli legati alla tutela dell’ambiente, alla produzione responsabile e alla protezione della biodiversità. Nel corso dell’incontro si è parlato anche del contesto internazionale e delle ricadute sul comparto industriale. Reale ha evidenziato come le tensioni geopolitiche abbiano inciso sui costi energetici e sugli approvvigionamenti, ribadendo però la strategicità del polo industriale siracusano per il sistema Paese.

Sul fronte ambientale, Sasol Italy ha ricordato gli investimenti degli ultimi anni per la riduzione delle emissioni di CO2 e per un utilizzo sempre più efficiente e circolare delle risorse idriche, con obiettivi già tracciati al 2030, mentre restano più complesse le sfide di lungo periodo al 2050.

Con l’installazione dei nuovi apiari, il sito di Augusta si conferma così laboratorio di buone pratiche, nel tentativo di coniugare attività industriale e tutela dell’ecosistema.