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Video · Al via il progetto

Avvicinare i giovani al mare di Augusta, far conoscere loro le attività di tutela dell’ambiente in un porto industriale e trasformarli in protagonisti di iniziative concrete per il territorio. È l’obiettivo di “Alla scoperta del mare di Augusta”, il progetto promosso da Sasol con la collaborazione della Capitaneria di Porto e dell’Istituto superiore Ruiz, che ha preso ufficialmente il via coinvolgendo 34 studenti della quarta classe del liceo scientifico, indirizzo Scienze applicate.

Un percorso della durata di circa sei mesi che punta a unire conoscenza, esperienza e creatività. I ragazzi saranno accompagnati alla scoperta del rapporto tra industria, porto e ambiente marino attraverso incontri con i rappresentanti delle istituzioni e dell’azienda, momenti di approfondimento scientifico e attività sul campo. Il progetto si concluderà alla fine di maggio con un evento aperto alla comunità locale, durante il quale gli studenti presenteranno i risultati del lavoro svolto.

“Riteniamo che la sostenibilità non si possa fare da soli e questo progetto incarna perfettamente quello in cui crediamo: coinvolgere le istituzioni, le scuole e il territorio per creare consapevolezza” ha spiegato Guglielmo Arrabito, site manager di Sasol ad Augusta. L’iniziativa, ha aggiunto, punta a mettere i giovani nelle condizioni di passare dalla teoria alla pratica, avvicinandoli alle attività legate all’ambiente e lasciando un contributo concreto alla comunità. “Il futuro è rappresentato dai nostri giovani” ha sottolineato.

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Il mare è il punto di partenza del progetto, anche in considerazione del legame tra lo stabilimento Sasol e il territorio megarese. “Siamo totalmente sul territorio di Augusta e il mare rappresenta sicuramente una delle risorse più importanti“, ha detto ancora Arrabito. L’obiettivo è far conoscere questa realtà agli studenti e, attraverso il loro coinvolgimento, contribuire a diffondere una maggiore sensibilità anche tra i cittadini.

A illustrare le diverse fasi del percorso è stata Elena Bertuzzi, responsabile del progetto e Manager Government & Public Affairs Italy di Sasol. “È un progetto a cui tengo moltissimo perché unisce la nostra azienda ai ragazzi, alla Capitaneria di Porto e alla scuola“, ha affermato. I 34 studenti saranno protagonisti di un programma articolato che li porterà a conoscere più da vicino il porto e le attività di tutela del mare, per poi tradurre quanto appreso in elaborati e iniziative creative.

Tra le attività previste figurano la realizzazione di un murale dedicato al mare e al porto di Augusta, la produzione di podcast e video e la creazione di contenuti capaci di raccontare il territorio attraverso lo sguardo dei ragazzi. Il progetto prevede anche momenti di osservazione e approfondimento dell’ambiente marino e portuale, con l’obiettivo di collegare le conoscenze scientifiche acquisite a scuola alla realtà locale.

“Voi sarete i protagonisti di questo progetto“, ha detto la Bertuzzi rivolgendosi agli studenti, invitandoli a prestare attenzione agli incontri con i manager di Sasol e con la Capitaneria. Un coinvolgimento che punta a far conoscere non soltanto le realtà industriali, ma anche il territorio in cui i ragazzi vivono, stimolandoli a immaginare come contribuire alla sua tutela.

Il percorso si svilupperà attraverso diverse tappe: dall’ascolto e dalla conoscenza delle esperienze di chi opera quotidianamente nel porto, agli approfondimenti scientifici sul rapporto tra industria e ambiente, fino alla fase creativa e alle azioni concrete sul campo. Tra gli obiettivi anche la sensibilizzazione sulla protezione della costa e la raccolta e classificazione dei rifiuti, con la possibilità di trasformare i dati raccolti in materiali divulgativi realizzati dagli stessi studenti.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dedicato alla conservazione e all’utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine. Il messaggio al centro del progetto è quello di una responsabilità condivisa: industria, istituzioni e giovani chiamati a collaborare per conoscere e prendersi cura del mare di Augusta.