Incidente questa mattina in un’azienda agricola ad Augusta, dove un muletto si è improvvisamente ribaltato durante le operazioni di trasporto. A rimanere ferito è stato un operaio del 1972, che si trovava alla guida del mezzo.

L’uomo, nonostante l’impatto, da quanto ricostruito dalla nostra redazione sarebbe riuscito a uscire autonomamente dal veicolo, ma le sue condizioni sono apparse subito serie. Per questo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato nelle vicinanze dell’azienda. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, il 53enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Augusta, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.