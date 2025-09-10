Augusta tra cantieri e visione: il sindaco Di Mare rivendica continuità, depuratore come svolta e un nuovo modello di città

Una stagione da oltre 150 eventi, cantieri aperti su più fronti e la dichiarata volontà di spingere Augusta oltre l’etichetta – ingombrante – di città industriale. Nell’intervista rilasciata a SiracusaNews, il sindaco Giuseppe Di Mare mette in fila risultati, fragilità e road map di fine mandato, con lo sguardo già puntato sulle urne del prossimo anno.

L’estate, racconta, ha dato la misura di una comunità che si riappropria degli spazi pubblici: il cartellone chiuderà il 15 settembre con la Cavalleria rusticana in piazza D’Astorga, mentre “la città-cantiere” prosegue il suo corso. Quattro-cinque cantieri in contemporanea, oltre 30 km di strade riasfaltate – anche dove non si era mai intervenuto – e un campo sportivo vicino al taglio del nastro. In pipeline tre asili nido (una novità per Augusta) e quattro palestre al chiuso, dopo quelle all’aperto già realizzate.

Ma la parte più identitaria del racconto non è un’opera: è il rapporto tra istituzione e cittadini. Di Mare insiste sull’immagine del “portone sempre aperto”, del dialogo costante con le scuole, dei ragazzi che lo fermano per strada. Una cifra di prossimità che fa da sfondo alla narrativa principale: Augusta non solo polo industriale, ma destinazione culturale e turistica. Brucoli come case study, gli eventi come leva, i cantieri come abilitatori.

Il depuratore è il perno del salto di qualità. Dopo i contatti quotidiani con il commissario, il sindaco parla di gara a breve e cantiere entro pochi mesi: “La depurazione è ormai realtà”. Sul Castello Svevo, i lavori sono in corso: apertura parziale di un’ala entro Natale/metà gennaio. E per l’Hangar, partita in mano al demanio, il Comune ha chiesto di riottenere la proprietà: qui l’ambizione è da secondo mandato, perché “è un asset unico al mondo”.

Positivi i giudizi sull’Autorità di sistema portuale: con il presidente Di Sarcina, dice il sindaco, si è vista la “svolta” attesa da anni, a partire dai container finalmente operativi al porto commerciale. L’auspicio è che la continuità gestionale non si interrompa.

La pagina più delicata resta quella dei rifiuti. La differenziata è al 33-34%: in centro si viaggia anche al 50-60%, ma ad Agnone lo score è zero. Qui l’amministrazione ammette che avrebbe voluto “incidere prima” su un’area strategica, l’unica spiaggia del territorio. Il nuovo bando introduce il ritorno al porta a porta ad Agnone, elimina i cassoni e dispiega telecamere e censimento TARI (mastelli solo a chi paga). Nel centro, invece, stop ai mastelli diffusi e via al modello “caretta caretta”: presidi mobili dell’operatore, conferimento in orari specifici, rimozione immediata per evitare micro-discariche. Il messaggio è netto: l’abbandono dei rifiuti è reato e sarà sanzionato.

Sul fronte entrate, Di Mare rivendica numeri che tengono: 67% di incassi Tari sull’ordinario e, soprattutto, la scoperta di 3.200 evasori totali in due anni, pari a circa 3 milioni di euro messi a ruolo. Risorse che hanno evitato rincari significativi, limitando gli adeguamenti all’Istat.

Politicamente, l’amministrazione arriva al giro di boa con una maggioranza compatta e una coalizione di centrodestra unita, non scontata in un consiglio nato senza premio di maggioranza. Tra i sindaci del territorio – sottolinea – su sanità, allerte meteo e altre partite strategiche ha prevalso la logica di squadra. Sul piano dei rapporti personali, Di Mare ricorda l’amicizia con Manlio Messina, che lo ha spinto a intraprendere il percorso in Fratelli d’Italia.

E il “day one” di un eventuale secondo mandato? La continuità: consolidare manutenzioni e spazi pubblici, rafforzare il brand Augusta e portare a compimento la depurazione, la “stella cometa” che può rendere definitiva la svolta economico-sociale della città, aprendo davvero la porta a una vocazione turistica e balneare fin qui frenata. “Quando il ciclista vede il traguardo, non torna alla partenza” sintetizza il sindaco: il messaggio è chiaro, il cronoprogramma pure. Ora si tratta di spingere sui pedali fino alla linea.