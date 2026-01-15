Aule al freddo a Siracusa, primi interventi al Quintiliano: nuove pompe di calore e avvio delle caldaie

A compimento dell’incontro svoltosi ieri pomeriggio 14 gennaio con una delegazione del Consiglio d’Istituto, stamani il Presidente del Libero Consorzio Michelangelo Giansiracusa ha incontrato gli studenti del Liceo Polivalente M.F. Quintiliano e ha ribadito l’impegno dell’Ente per la risoluzione delle problematiche emerse in questi giorni relative al riscaldamento della struttura scolastica.

Nell’immediato la criticità è stata già risolta con l’avviamento della caldaia del plesso di via Pitia, mentre nella sede di via Tisia saranno istallate delle pompe di calore nelle aule non provviste.

Inoltre, il Presidente Giansiracusa ha fornito all’intera comunità scolastica ulteriori utili aggiornamenti sugli interventi di riqualificazione e ristrutturazione del plesso via Tisia, per cui la Regione Siciliana ha già approvato la Legge di Bilancio che prevede lo stanziamento di circa 3 milioni di euro. A breve tali somme saranno trasferite nelle casse dell’Ente e, esistendo già un progetto, verrà dato il via all’iter per il bando di affidamento dei lavori.

Chiariti i suddetti passaggi, il Presidente ha dimostrato sincero apprezzamento per l’atteggiamento propositivo dei rappresentanti d’Istituto che, pur nella loro posizione di protesta, hanno sempre mantenuto una costruttiva interlocuzione, mostrando senso di responsabilità e di fiera appartenenza.

A chiusura dell’incontro, anche la Dirigente Scolastica Simonetta Arnone si è detta pienamente soddisfatta del confronto tra scuola e Libero Consorzio, credendo fermamente nella linea condivisa di dialogo per la risoluzione dei problemi.