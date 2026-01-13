Aule gelide a Siracusa, protesta nelle scuole: gli studenti del Corbino disposti a occupare fino a tarda serata

Aule gelide e riscaldamenti non funzionanti: esplode l’emergenza nelle scuole superiori di Siracusa, dove questa mattina si sono registrate manifestazioni spontanee in quasi tutti gli istituti cittadini. A lanciare l’allarme sono stati direttamente gli studenti, stanchi di seguire le lezioni in condizioni ritenute inaccettabili.

La situazione più eclatante si è verificata all’istituto Corbino, dove gli alunni hanno deciso di occupare la scuola, rimanendo all’interno tra giubbotti, sciarpe e coperte. I ragazzi si sono detti pronti a restare anche fino a tarda sera per dare un segnale forte e attirare l’attenzione delle istituzioni su un problema che, denunciano, va avanti da troppo tempo.

Nel frattempo, per domani mattina è stato annunciato un corteo studentesco che partirà dal camposcuola “Pippo Di Natale”, con l’obiettivo di portare la protesta nelle strade e chiedere interventi immediati.

Dal canto suo, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ente competente per l’edilizia scolastica delle scuole superiori, ha fatto sapere di stare operando con determinazione per superare progressivamente le criticità emerse, intervenendo secondo un ordine di priorità.

Una risposta che però non convince gli studenti, determinati a proseguire la mobilitazione.