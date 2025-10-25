Ultime news

Aumenta la Tari a Priolo. L’appello del sindaco Gianni: “più alta la spesa per i rifiuti, più alta la tariffa. Ma cambiare dipende da tutti”

L’Amministrazione ricorda che ogni comportamento scorretto ha un effetto diretto sul portafoglio dei cittadini

Aumenta la Tari a Priolo  il sindaco Pippo Gianni spiega le ragioni del rincaro, chiarendo che l’aumento non è frutto di una scelta politica, ma di un obbligo di legge che lega il tributo ai costi effettivi del servizio di raccolta e smaltimento: “cari cittadini, la legge obbliga che, attraverso la TARI, si debbano coprire i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Questo tributo non può essere compensato con fondi comunali di altra natura: più alto è il costo del servizio, più alta sarà inevitabilmente la tariffa”.

Il primo cittadino ricorda che l’aumento del tributo deriva da tre fattori principali: una bassa percentuale di raccolta differenziata, che comporta costi maggiori per il conferimento in discarica; la presenza di discariche abusive sul territorio, la cui rimozione grava sulle casse comunali; la mancanza di premialità da parte della Regione Siciliana, riservate ai Comuni più virtuosi sul fronte ambientale.

L’Amministrazione ricorda che ogni comportamento scorretto ha un effetto diretto sul portafoglio dei cittadini: “Più differenziamo correttamente i nostri rifiuti, più riduciamo i costi di smaltimento e proteggiamo l’ambiente. Ogni sacchetto abbandonato per strada, ogni comportamento scorretto, pesa sulla collettività e fa aumentare i costi per tutti.”

Il Comune invita i cittadini a una collaborazione concreta e quotidiana, con un messaggio chiaro: la Tari si riduce solo migliorando la gestione dei rifiuti. “Facciamo squadra. Rispettiamo i giorni e le regole della raccolta porta a porta. Non abbandoniamo rifiuti in campagna o lungo le strade. Usiamo i centri di raccolta e segnaliamo eventuali discariche abusive. Più differenziata produciamo, meno discariche abusive creiamo e meno paghiamo la Tari. Cambiare è possibile e dipende da tutti noi. Un comportamento corretto oggi significa un Comune più pulito, un ambiente più sano e una bolletta più leggera domani”.


