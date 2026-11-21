Attualità · provinciale

Continuano ad aumentare le associazioni che aderiscono al Forum Provinciale terzo settore di Siracusa. L’assemblea del Forum riunitosi presso “Stazione di Posta” venerdì 20 novembre 2026 ha votato l’ammissione di 6 nuovi soci: Redicuore APS – Augusta, Metaborgata Aps – Siracusa, Mano nella mano Odv – Siracusa, Fondazione Ortygia impr. soc. – Siracusa, Augusta projects Aps – Augusta e Isfordd Ets -Siracusa.

Con l’ammissione di queste nuove associazioni, il Forum del Terzo Settore, si rafforza in presenza e vitalità e porta all’ 85 % l’aumento del numero delle associazioni aderenti dall’insediamento del nuovo gruppo dirigente .

L’assemblea ha inoltre eletto nel coordinamento in quota a Confcoopertive Michele Tedone in sostituzione del compianto Alessandro Schembari che tanto ha dato al mondo delle cooperative sociali ed al Forum del Terzo Settore.

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Il portavoce Stefano Gugliotta ha illustrato il programma di proselitismo con incontri con le associazioni presenti nei comuni, con lo scopo di allargare le presenze e creare punti di aggregazione e di rappresentanza del Forum del terzo settore decentrate.

Dichiarazione di Stefano Gugliotta portavoce del Forum: “L’ aumento delle richieste di adesione al Forum del Terzo Settore di Siracusa, è un segnale di vitalità del nostro territorio. Sempre più associazioni chiedono di partecipare ad uno spazio comune in cui confrontarsi, condividere esperienze e dare maggiore forza alle istanze che raccolgono ogni giorno nelle comunità in cui operano. Questa crescita porta con sé una responsabilità. Accogliere le nuove realtà e metterle nelle condizioni di contribuire alle scelte del Forum, valorizzando, insieme al lavoro di chi ne fa già parte, le competenze e la conoscenza dei bisogni che ciascuna organizzazione porta con sé. Quando realtà diverse lavorano insieme, possono raggiungere più persone, costruire progetti che coinvolgono più comuni e dare continuità a interventi che una singola organizzazione avrebbe difficoltà a sostenere da sola. Un Forum più ampio e partecipato rende più incisivo il confronto con i Comuni, i distretti sociosanitari e l’ASP. Pensiamo, per esempio, alla possibilità di raccogliere le difficoltà che i cittadini incontrano nell’accesso ai servizi, documentarle e portare ai tavoli istituzionali proposte condivise. Lo stesso metodo può servire a promuovere percorsi di inclusione, contrastare le solitudini e ampliare le opportunità educative e culturali nei quartieri e nei comuni della provincia. Il nostro impegno è tradurre le nuove adesioni in partecipazione effettiva e la partecipazione in proposte concrete. È su questo terreno che misureremo la crescita del Forum e il suo contributo alla comunità della provincia di Siracusa”