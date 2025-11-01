Aumento Tari a Priolo, i consiglieri di Grande Sicilia attaccano l’amministrazione comunale

I Consiglieri Comunali di opposizione di Priolo Gargallo del gruppo Grande Sicilia – Diego Giarratana, Giusy Valenti, Manuela Mannisi, Manuel Pinnisi, Jenny Scuotto e Luca Campione – hanno raccolto in questi giorni alcune proteste di cittadini, che lamentano di essere stati colpiti da un ingiustificato aumento della Tari che in alcuni casi avrebbe superato il 60%. Tali rincari, come sostenuto dai consiglieri di opposizione, derivano dalla decisione dell’attuale amministrazione Gianni, che nella seduta del 27 giugno ha approvato l’aumento delle tariffe, nonostante le forti contestazioni dell’opposizione.

“Il servizio di raccolta rifiuti, inefficiente e con basse percentuali di differenziata – dichiarano i consiglieri di Grande Sicilia in una nota congiunta – , ha determinato l’aumento dei costi di conferimento in discarica, gravando anche sui cittadini più virtuosi”.

I Consiglieri denunciano l’assenza di qualsiasi intervento concreto da parte dell’amministrazione per evitare gli aumenti e stigmatizzano il comportamento del consigliere Biamonte, oggi assessore all’Ambiente, che ha abbandonato l’aula durante la discussione, sottraendosi a ogni presa di posizione a tutela dei cittadini e favorendo l’approvazione dell’atto. “Grave anche l’atteggiamento del Sindaco – proseguono -, che tenta di giustificare gli aumenti scaricando le responsabilità sui cittadini, invocando la raccolta differenziata e le discariche abusive, ma ignorando le proprie mancanze amministrative.”

Il gruppo Grande Sicilia annuncia che adotterà ogni iniziativa utile per contrastare questa gestione inefficiente, che pesa sui bilanci familiari e scoraggia chi vuole vivere e investire a Priolo.