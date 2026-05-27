Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano in Sicilia: il sì il 4 luglio al Castello Xirumi di Lentini

Sarà la Sicilia a fare da cornice a uno dei matrimoni più attesi dell’estate. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno il prossimo 4 luglio con rito civile nelle suggestive sale del Castello Xirumi, dimora storica del XVI secolo a Lentini.

La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, insieme al compagno con cui condivide da anni la vita e l’esperienza della genitorialità, ha scelto il Siracusano per pronunciare il fatidico sì. Una location elegante e ricca di fascino, immersa nella campagna siciliana, che si prepara ad accogliere amici, familiari e ospiti per una giornata speciale.

Negli ultimi anni la Sicilia si è confermata meta sempre più apprezzata dai volti noti per celebrare i grandi momenti privati. Prima di Aurora e Goffredo, l’isola aveva ospitato le nozze di Chiara Ferragni e Fedez, che avevano scelto Dimora delle Balze, e quelle di Diletta Leotta, che aveva festeggiato tra le Eolie, a Vulcano. Proprio a quel matrimonio avevano partecipato Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti.

Intanto Aurora ha già iniziato il conto alla rovescia verso il grande giorno. Nelle scorse settimane ha festeggiato l’addio al nubilato in Marocco, insieme alle amiche più care, condividendo momenti di relax e festa prima del matrimonio.

Adesso l’attenzione si sposta su Lentini, dove il Castello Xirumi si prepara a diventare teatro di un evento che unirà glamour, storia e atmosfera mediterranea.