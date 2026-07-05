Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi nel Siracusano: nozze al Castello Xirumi di Lenini tra vip, emozioni e Sicilia protagonista

Si sono celebrate nel cuore della Sicilia le nozze tra Aurora Ramazzotti e il compagno di lunga data Goffredo Cerza, in una cornice da favola che ha riportato il Siracusano sotto i riflettori del jet set internazionale.

Prima il rito formale in quel di Militello in Val di Catania, officiato dal sindaco Giovanni Burtone. Poi un altro “sì” è stato pronunciato nella splendida cornice di Castello Xirumi di Lenini, storica dimora immersa tra agrumeti e giardini mediterranei nei pressi di Lentini, scelta dalla coppia per una celebrazione articolata in più giorni e riservata a familiari e amici stretti.

Le nozze si sono svolte all’interno di un vero e proprio “vip retreat”, formula sempre più diffusa tra le celebrità, che prevede l’utilizzo esclusivo della location per l’intero fine settimana. Gli ospiti sono stati accolti tra cena pre-matrimoniale, cerimonia e momenti di festa distribuiti su tre giorni.

La sposa è arrivata all’altare accompagnata dal padre Eros Ramazzotti, mentre la cerimonia ha visto la partecipazione dei familiari più stretti, tra cui ovviamente mamma Michelle Hunziker, visibilmente emozionata durante alcuni passaggi del rito. Il matrimonio ha attirato anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo e tanti amici dei due sposi.

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