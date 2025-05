Auteri accoglie l’appello di Gennuso e rilancia: “il centrodestra si costruisce con i numeri e la collegialità”

“Accolgo con sincero apprezzamento le parole del collega Riccardo Gennuso ai microfoni di SiracusaNews. È sempre positivo quando si apre un confronto costruttivo all’interno del centrodestra, con lo sguardo rivolto al futuro e al bene della provincia. Ritengo che oggi ci siano tutte le condizioni per costruire una vera coalizione, ampia e solida, che – come lui stesso ha ricordato – potrebbe valere l’80% se supportata da forze come la Democrazia Cristiana, Grande Sicilia ex MpA e la Lega. Tuttavia, è necessario che questo percorso sia privo di personalismi e alimentato dalla consapevolezza che non bastano le sigle: servono collegialità, senso di responsabilità e rispetto per i numeri”. Queste le parole del deputato regionale Carlo Auteri a seguito dell’intervista al collega di Forza Italia, Riccardo Gennuso, ai microfoni di SiracusaNews.

“Non possiamo ignorare che, alla luce dei recenti risultati, Grande Sicilia risulta essere il più votato in provincia di Siracusa e che questa coalizione, non accozzaglia ribadisco, abbia espresso il presidente del Libero consorzio – sottolinea – È da qui che bisogna ripartire, valorizzando l’ascolto dei territori, le preferenze espresse e il lavoro capillare svolto in ogni comune. Costruiamo dunque un’alleanza credibile e unita, non attorno ai nomi, ma attorno a una visione comune, condivisa e concreta senza giganti e nani ma con una parità di espressione e rappresentanza . È questo il segnale che i cittadini si aspettano da noi, ed è su questa base che sono pronto a fare squadra. Anche per le elezioni di primo livello. Serve fare squadra e remare tutti verso la stessa direzione: il bene del nostro territorio”