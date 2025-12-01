Auteri all’attacco: “nessun fine lavori al Columba di Sortino. Trasmetterò gli atti alla Procura, ma l’assessore Bastante si dimetta”

“Quanto abbiamo accertato all’istituto Columba è estremamente grave: il 20 novembre è stato pubblicato un fine lavori con cui il Comune di Sortino dichiara che gli interventi di messa in sicurezza sarebbero stati ultimati addirittura il 28 agosto. Una data che – alla luce di quanto visto sul posto – non corrisponde al vero. L’edificio presenta ancora oggi parti non completate, finiture mancanti, aree non fruibili e condizioni che non rispondono alle dichiarazioni contenute negli atti amministrativi”. Sono le parole di Carlo Auteri, deputato regionale, che questa mattina, assieme ai Carabinieri, ha effettuato un sopralluogo all’Istituto scolastico Columba di Sortino dopo aver ricevuto segnalazioni e documentazione che destavano più di una perplessità.

Auteri parla di “fatti inaccettabili, che ledono la trasparenza amministrativa e mettono in discussione la tutela della comunità scolastica. Di fronte alla pubblicazione di un atto che attesta il completamento dei lavori quando i lavori non sono affatto completati, non siamo più nell’ambito della semplice inefficienza: siamo davanti a dichiarazioni amministrative che ritengo debbano essere valutate nelle sedi competenti”. Per questo, il deputato annuncia un duplice intervento: un atto ispettivo all’Ars per verificare ogni passaggio amministrativo relativo ai lavori del Columba e un esposto alla Procura della Repubblica affinché venga accertata ogni eventuale responsabilità.

“La giustizia farà il suo corso, come è giusto che sia – conclude Auteri – ma alla luce dei fatti, chiedo le dimissioni immediate dell’assessore ai Lavori Pubblici, Vincenzo Bastante, che ha la responsabilità politica diretta della gestione e della vigilanza sul cantiere. Un’amministrazione comunale che certifica lavori conclusi quando non lo sono sta tradendo la fiducia dei cittadini e, peggio ancora, sta giocando con la sicurezza di studenti e personale scolastico. Sortino merita trasparenza, serietà e rispetto”.