Auteri (Dc) a difesa dell’operato del Dg dell’Asp Siracusa: “Caltagirone ha rinnovato e innovato il sistema sanitario”

“Il lavoro del Dg Alessandro Caltagirone si distingue per la sua capacità di rinnovare e innovare il sistema sanitario locale, un impegno che ha portato a miglioramenti concreti per i cittadini di Siracusa. Mi stranisce che, al contrario, la stessa attenzione non sia stata riservata in passato, quando, purtroppo, sono emerse criticità gestionali non affrontate in tempo utile”. Il deputato regionale Carlo Auteri interviene in merito alle recenti dichiarazioni del parlamentare Luca Cannata, difendendo con forza l’operato dell’attuale Direttore Generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone.

“Dal suo insediamento, Alessandro Caltagirone ha introdotto una serie di iniziative importanti – evidenzia – come la ristrutturazione del pronto soccorso, la digitalizzazione dei servizi sanitari e il lancio di nuovi progetti a sostegno della salute mentale, tutti finalizzati a garantire maggiore efficienza e risposte tempestive alle necessità del territorio. Questi passi sono stati accolti positivamente dalla cittadinanza, che ha visto finalmente un’Asp che risponde alle reali esigenze di chi vive e lavora nel siracusano”. Il deputato Ars stigmatizza il fatto che l’attivazione di un’indagine ispettiva in questo momento potrebbe sembrare strumentale, visto il rinnovo della rete ospedaliera, ma ritiene non siano questi i passi che spingono il parlamentare nazionale di FdI a intervenire.

“C’è ancora molto da fare prima di poter parlare di una sanità a misura di paziente, è vero, ma è anche vero che rispetto a quando l’Asp era alle prese con problematiche che non venivano mai risolte in modo concreto, oggi abbiamo un dirigente che ha saputo dare nuova linfa all’organizzazione sanitaria – tiene però a sottolineare – È interessante notare come, in un periodo in cui la provincia di Siracusa stava vivendo una fase critica sul piano sanitario, non si siano registrate richieste di intervento o sollecitazioni da chi oggi solleva delle polemiche, nonostante il supporto che veniva dato proprio dalla Direzione Generale. Le scelte fatte oggi, con il pronto soccorso, la digitalizzazione, i passi sul nuovo ospedale e le iniziative a favore degli utenti, non sono solo segnali di progresso, ma dimostrano un’attenzione costante e mirata alle necessità della popolazione, senza mai perdere di vista la trasparenza e il confronto con tutti gli attori coinvolti. Al di là delle provenienze politiche dei vari dg”.