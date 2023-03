Auteri (FdI) al Salone nautico Mediterraneo: “mettere in vetrina la nostra diportistica”

“Abbiamo l’obbligo morale di mettere in risalto i nostri beni perché grazie a questi possiamo sviluppare posti di lavoro e dare un altro volto alla Sicilia e a Siracusa. Con l’assessore Elvira Amata stiamo studiando un progetto per mettere in vetrina la nostra diportistica attraverso una manifestazione che possa collegare tutti i porti dell’isola”. Così Carlo Auteri, deputato regionale di Fratelli d’Italia, oggi all’inaugurazione della XXI edizione di “Nauta”, il Salone nautico Mediterraneo che si tiene dal 9 al 12 marzo a Catania.

“Sono tante le aziende e gli imprenditori del Siracusano che stanno esponendo in fiera – aggiunge Auteri – e il nostro compito, quello della politica, è di vincere le follie della burocrazia, semplificare il garbuglio degli apparati e facilitare la sinergia tra pubblico e privato investendo anche su queste manifestazioni per un momento di confronto industriale e produttivo”.

Il deputato di FdI chiede quindi di ragionare nei termini dell’interesse comune e non del tornaconto privato con una politica fatta di responsabilità, spirito d’impresa, visione aziendale, lavoro e dignità. “Dobbiamo valorizzare ciò che abbiamo e che è sempre stato nostro: cioè l’eccellenza, il Turismo inarrivabile; sbalorditivo per il resto del mondo – conclude – siamo un’isola, quindi circondati dal mare, e basta poco per rendere la Sicilia meravigliosa per come è veramente aiutando chi vuole fare impresa”