Auteri: “Parco degli Iblei, forestali, Marina di Priolo: più coraggio dalla politica”

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Video · L'intervista

Dall’asse politico tra Democrazia Cristiana e Lega alle prossime elezioni regionali, passando per la riforma dei forestali, il Parco degli Iblei, Marina di Priolo e le prospettive per Siracusa. Sono stati questi i principali temi affrontati questa mattina durante la diretta di SiracusaNews con il deputato regionale della Democrazia Cristiana Carlo Auteri.

L’intervista si è aperta con il commento all’intesa politica annunciata nelle scorse ore tra la DC e la Lega, che per Auteri rappresenta il naturale sviluppo di un percorso avviato già da tempo.

“È un lavoro iniziato circa un anno fa, frutto di interlocuzioni e ragionamenti della classe dirigente. Stare dentro un partito nazionale rappresenta un valore aggiunto perché consente di avere interlocuzioni dirette con il Governo nazionale e con i ministri, offrendo maggiori possibilità di dare risposte ai territori“, ha spiegato il parlamentare regionale.

Ampio spazio è stato dedicato ai lavoratori forestali, tema sul quale Auteri rivendica il lavoro svolto in questi anni. “Per trent’anni i forestali non hanno avuto risposte – ha detto Auteri -. Noi abbiamo già aumentato le giornate lavorative, acquistato nuovi mezzi, autobotti e droni. Adesso la riforma è pronta e arriverà con la prossima Finanziaria. È un impegno che voglio mantenere perché ci lavoro dal primo giorno del mio mandato“.

Tra i passaggi più accesi dell’intervista, quello dedicato al Parco degli Iblei. Auteri ha ribadito la propria contrarietà all’istituzione del parco nelle condizioni attuali, sostenendo che prima occorra affrontare le criticità ambientali del territorio.

“Non sono contrario al parco in sé, ma a queste condizioni sì. Prima bisogna risolvere problemi come la depurazione dei comuni interessati, ascoltare il territorio e confrontarsi con aziende agricole e cittadini. Non si possono imporre ulteriori vincoli senza prima affrontare le emergenze esistenti“, ha affermato, annunciando anche iniziative nei confronti del Ministero dell’Ambiente qualora non dovessero arrivare i documenti richiesti sul procedimento.

Il deputato regionale è tornato anche sulla situazione di Marina di Priolo e delle Saline, criticando le limitazioni imposte alle attività balneari. Secondo Auteri, occorre affrontare con maggiore decisione problematiche ambientali ben più rilevanti.

“Si discute di musica e luci che disturberebbero i fenicotteri – prosegue – mentre a poca distanza ci sono criticità ambientali molto più importanti che andrebbero affrontate. Bisogna tutelare l’ambiente, ma anche il lavoro di centinaia di operatori economici“.

Nel corso della diretta si è parlato anche dei rapporti con alcuni amministratori del territorio. Auteri ha spiegato di aver apprezzato il cambio di passo del sindaco di Sortino su alcuni interventi già oggetto di confronto nei mesi scorsi.

“Quando un amministratore mette in campo azioni concrete nell’interesse dei cittadini è giusto riconoscerlo pubblicamente – ancora il parlamentare DC -. Se si lavora per il bene della comunità, io sono sempre disponibile alla collaborazione“.

Parole di apprezzamento anche per il sindaco di Noto Corrado Figura, al quale ha riconosciuto il lavoro svolto nel risanamento finanziario del Comune, mentre ha espresso maggiori perplessità sulla situazione di Siracusa. In chiusura Auteri ha parlato della città di Siracusa, sostenendo che serva maggiore determinazione nell’affrontare alcune dinamiche, soprattutto in ambito dei Beni Culturali.

“Siracusa merita rispetto – ha concluso Auteri -. La politica deve avere il coraggio di denunciare determinati meccanismi e non accettare compromessi. È questo, a mio avviso, uno degli ostacoli che impediscono alla città di esprimere tutte le proprie potenzialità“.