Autismo e disturbi del neurosviluppo, Gilistro (M5S): “Stop disuguaglianze tra territori, verso una cabina di regia regionale”

“Ho richiesto ufficialmente in Commissione Sanità un’audizione dedicata alla finalizzazione del percorso per una omogeneità nelle cure per i bambini con autismo, ADHD e disturbi del neurosviluppo. Come emerso nel corso di un recente convegno in Ars, di cui sono stato relatore e promotore, è necessario arrivare alla costituzione di una cabina di regia permanente, che metta attorno a un unico tavolo tecnico tutti gli attori della rete sanitaria e socio-assistenziale”. Così il deputato

regionale Carlo Gilistro, del Movimento 5 Stelle.

“Serve un coordinamento stabile affinché diagnosi, terapie e buone pratiche rivolte ai bambini con autismo e ADHD siano uniformi in tutta la Sicilia. Non possiamo più accettare che il diritto alla cura cambi da provincia a provincia”, sottolinea Gilistro.

La proposta ha registrato la condivisione della Commissione che ha assunto l’impegno ad avviare un tavolo tecnico permanente che coinvolga anche i dirigenti dei dipartimenti competenti, a partire da quello della Famiglia, per strutturare un modello organizzativo chiaro e operativo.

“La parola chiave deve essere una una sola: uniformità. Nessuna diseguaglianza tra territori, ma stessi diritti e stesse opportunità di cura per tutti i bambini siciliani”, evidenzia il deputato Cinquestelle. Gilistro ha, inoltre, chiesto l’attivazione di un sistema di monitoraggio sui centri che si occupano di ADHD, con particolare riferimento alla prescrizione delle terapie previste dai protocolli.

“Accenderemo i riflettori, per capire le ragioni di eventuali anomalie. Non è accettabile che a parità di diagnosi ci siano centri con un numero adeguato di prescrizioni farmacologiche e altri con zero prescrizioni. Questa disparità è uno dei problemi su cui dobbiamo intervenire immediatamente. La tutela dei bambini con disturbi del neurosviluppo – conclude Gilistro – non può essere lasciata alla geografia. È una responsabilità istituzionale che dobbiamo assumerci fino in fondo”.