Politica · legge di Bilancio

“Ho presentato e inserito tra gli emendamenti segnalati alla legge di Bilancio una proposta, condivisa con il Ministero della Salute e il sottosegretario Marcello Gemmato, per destinare ulteriori risorse al potenziamento dei servizi sanitari e sociosanitari rivolti alle persone con disturbi dello spettro autistico”. Lo dichiara Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera.

“L’obiettivo è potenziare la diagnosi precoce, favorire l’assunzione e la stabilizzazione di personale specializzato, rafforzare i servizi territoriali e garantire la continuità assistenziale. La proposta prevede uno stanziamento di diversi milioni di euro, la cui entità sarà definita nel confronto con gli uffici del MEF, sulla base delle risorse disponibili – dice -. Da sempre sono vicino alle famiglie e alle associazioni che quotidianamente si impegnano al fianco delle persone con autismo. Continuerò a lavorare affinché questa proposta trovi accoglimento nella manovra finanziaria, dando risposte concrete alle loro esigenze”.