Auto a fuoco a Floridia, solidarietà della Camera Penale di Siracusa

La notte scorsa a Floridia un grave episodio ha scosso il mondo forense locale: l’autovettura di un avvocato penalista del Foro di Siracusa è stata danneggiata da quello che sembrerebbe essere stato un incendio doloso.

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Siracusa “Pierluigi Romano” ha subito espresso la propria ferma solidarietà al collega, sottolineando l’allarme suscitato dall’accaduto. “Si tratta di un gesto di particolare gravità, che assume un chiaro significato intimidatorio nei confronti dell’avvocatura e, più in generale, di chi esercita quotidianamente il diritto di difesa”, si legge nella nota ufficiale della Camera Penale.

L’episodio, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, ha suscitato preoccupazione per la sicurezza degli operatori della giustizia e per il rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto. La Camera Penale di Siracusa ha ribadito che “ogni atto di violenza o intimidazione nei confronti di un avvocato costituisce un attacco alla libertà dell’esercizio della professione forense e ai valori democratici che essa tutela”.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre assicurato al collega “vicinanza umana e professionale” e ha confermato il pieno sostegno della Camera Penale, confidando nel tempestivo accertamento dei fatti e nell’individuazione dei responsabili da parte delle autorità competenti.

Le indagini sono attualmente in corso, mentre il mondo legale siracusano segue con attenzione l’evolversi della vicenda, sottolineando l’importanza di tutelare la sicurezza degli avvocati nello svolgimento della loro attività professionale.