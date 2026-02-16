Auto a fuoco nella notte a Rosolini, indagini in corso

Notte di fuoco quella appena trascorsa a Rosolini: due auto sono andate in fiamme nella zona artigianale e sulla vicenda adesso indagano i Carabinieri e la Polizia Municipale. Non si esclude alcuna pista: i Vigili del Fuoco hanno completato i rilievi e relazionato agli inquirenti che adesso potranno procedere con gli accertamenti per chiarire la natura dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

Secondo quanto appreso, inoltre, le due automobili sarebbero state trafugate e portate nella zona artigianale.

Si cerca di capire se l’episodio possa avere collegamenti con l’aggressione subita da un meccanico nei giorni scorsi a opera di un 31enne, denunciato nell’immediatezza dai Carabinieri e poi arrestato dalla Polizia, così come comunicato dallo stesso sindaco Giovanni Spadola.

“Saranno utili le immagine del sistema di videosorveglianza – ha commentato il sindaco Giovanni Spadola – che permetteranno agli inquirenti di accertare come sono andati realmente i fatti. Sono in costante collegamento con la Polizia Municipale per ricevere aggiornamenti: attendiamo notizie certe in queste prime 24 ore. Sull’artigiano, invece, ieri mi sono arrivate notizie confortanti si sarebbe svegliato e ci sono miglioramenti secondo i medici”.