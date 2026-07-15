La Polizia Stradale informa: sulla tratta autostradale Siracusa – Catania, direzione Catania, all’interno della galleria Gozzo Battaglia, sita dopo lo svincolo Augusta, il traffico veicolare è fortemente rallentato per un’autovettura in fiamme. Prestare la massima attenzione e prudenza.
Cronaca Polizia Stradale
Auto a fuoco sulla Siracusa – Catania, rallentamenti
I più letti
Incidente
Sgomento e incredulità per la morte di Martin a Floridia: 16 anni, un futuro davanti
Contrada Finaiti
Tragedia nella notte a Floridia: muore un ragazzo di 16 anni
Protezione Civile
Emergenza caldo. Da domani a Siracusa 4 rifugi climatici per persone vulnerabili e turisti
Feriti soccorsi dal 118
Siracusa, scontro tra auto e moto in via Melilli