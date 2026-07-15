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Cronaca Polizia Stradale

Auto a fuoco sulla Siracusa – Catania, rallentamenti

di Oriana Gionfriddo · · aggiornato
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La Polizia Stradale informa: sulla tratta autostradale Siracusa – Catania, direzione Catania, all’interno della galleria Gozzo Battaglia, sita dopo lo svincolo Augusta, il traffico veicolare è fortemente rallentato per un’autovettura in fiamme. Prestare la massima attenzione e prudenza.

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Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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